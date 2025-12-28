28 दिसंबर 2025,

रविवार

बॉलीवुड

70 मिनट नहीं पूरी जिंदगी का सवाल है! मुंबई पुलिस की पोस्ट पर शाहरुख खान का कमेंट आया सामने

Shah Rukh Khan Post on Mumbai Police: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने मुंबई पुलिस के एक पोस्ट पर अपने ह्यूमरस अंदाज में रिएक्शन दिया और सोशल मीडिया पर उनके 10 साल पूरे होने की बधाई देते हुए उनकी सराहना भी की।

मुंबई

Rashi Sharma

Dec 28, 2025

Shahrukh Khan Photo

शाहरुख खान की फोटो। (फोटो सोर्स: iamsrk)

Shah Rukh Khan Post on Mumbai Police: शाहरुख खान ने हाल ही में अपनी फिल्म ‘जवान’ के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता था। फिल्म का संदेश सोशल अवेयरनेस, सिटीजन एंपावरमेंटसे जुड़ा हुआ था। शाहरुख खुद भी समय-समय पर सोशल वर्क और कैंपेन से जुड़ते रहते हैं, और कई मौकों पर अपने ‘#AskSRK’ सेशंस के जरिए जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील भी करते रहे हैं। इसके साथ ही वो अपने फैंस से भी इस सेशन के जरिये जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। शाहरुख खान को उनके ह्यूमर और हाजिरजवाबी के लिए भी जाना जाता है, जो वो सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों के साथ करते हैं। आज भी SRK ने X (पहले ट्विटर) पर मुंबई पुलिस के एक पोस्ट पर कमेंट किया और मुंबई पुलिस के सोशल मीडिया पर 10 साल पूरे होने की बधाई दी। एक्टर का रिएक्शन जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

मुंबई पुलिस का पब्लिक अवेयरनेस मैसेज

मुंबई पुलिस अक्सर सार्वजनिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर जानकारी और जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया समेत अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर मैसेज देती है। इसके लिए मुंबई पुलिस अपने अभियानों में क्रिएटिव, पॉप कल्चर और मौजूदा ट्रेंड्स का उपयोग करती है, जिससे सीरियस मैसेज भी आम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और प्रभावशाली बन जाते हैं।

मुंबई पुलिस ने 8 दिसंबर 2017 को एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज में शाहरुख खान की फिल्म ‘डर’ का डायलॉग मेंशन किया था। मुंबई पुलिस के इस पोस्ट में लिखा था, 'तू हां कर… या ना कर… यह आपका हक है”।

शाहरुख खान ने किया रिप्लाई

शाहरुख खान ने एक्स पर पोस्ट किए गए इस संदेश का अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने लिखा "70 मिनट नहीं पूरी जिंदगी का सवाल है! और मुंबई पुलिस ने अपना जीवन प्रतिबद्ध किया है हमारी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद! आपकी नि:स्वार्थ सेवा के लिए धन्यवाद और हार्दिक बधाई सोशल मीडिया पर शानदार 10 सालों के लिए।"

शाहरुख खान के इस जवाब के बाद एक्स पर रिएक्शंस की बाढ़ सी आ गई।

एक यूजर ने लिखा, “सिर्फ शाहरुख खान ही 1993 की एक फिल्म के डायलॉग को 2025 में खाकी वर्दी में तैनात असली हीरोज के लिए एक ट्रिब्यूट में बदल सकते हैं। ‘डर’ से ‘कानून’ तक, इस रिश्ते का सफर वाकई दिग्गजों जैसा है!”

वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, “सर, अब आप डर के साथ दहशत भी हो…”

सगाई की खबरें बनीं…, जब करिश्मा कपूर को गले लगाकर जया बच्चन ने कहा था बहू
मनोरंजन
Karishma Kapoor and Jaya Bachchan

