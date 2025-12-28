70 मिनट नहीं पूरी जिंदगी का सवाल है! मुंबई पुलिस की पोस्ट पर शाहरुख खान का कमेंट आया सामने

Shah Rukh Khan Post on Mumbai Police: शाहरुख खान ने हाल ही में अपनी फिल्म ‘जवान’ के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता था। फिल्म का संदेश सोशल अवेयरनेस, सिटीजन एंपावरमेंटसे जुड़ा हुआ था। शाहरुख खुद भी समय-समय पर सोशल वर्क और कैंपेन से जुड़ते रहते हैं, और कई मौकों पर अपने ‘#AskSRK’ सेशंस के जरिए जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील भी करते रहे हैं। इसके साथ ही वो अपने फैंस से भी इस सेशन के जरिये जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। शाहरुख खान को उनके ह्यूमर और हाजिरजवाबी के लिए भी जाना जाता है, जो वो सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों के साथ करते हैं। आज भी SRK ने X (पहले ट्विटर) पर मुंबई पुलिस के एक पोस्ट पर कमेंट किया और मुंबई पुलिस के सोशल मीडिया पर 10 साल पूरे होने की बधाई दी। एक्टर का रिएक्शन जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।