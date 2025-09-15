‘मैं और वो रोने लगे…’, ऐसा क्या हुआ था 25 साल पहले जब फूट-फूट कर रोने लगे थे शाहरुख खान

Biggest Flop of Shahrukh Khan: बॉलीवुड के सबसे सफल और रोमांटिक हीरो शाहरुख खान ने एक से बढ़कर एक फिल्में दीं हैं, जिनमें 'स्वदेश', 'कुछ-कुछ होता है', 'दिल तो पागल है', 'दिल वाले दुहनियां ले जाएंगे', 'जवान', और 'पठान' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। शाहरुख खान की ज्यादातर फिल्में ब्लॉकबस्टर, सुपरहिट रहीं हैं, लेकिन उनके हिस्से में कई फ्लॉप फिल्में भी हैं। मगर किंग खान की एक फिल्म जो उनके करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप रही थी, जिसको वो खुद अपनी सबसे बड़ी असफलता मानते हैं। शाहरुख खान ने खुद इस बारे में बताया था कि उनकी इस फिल्म के फ्लॉप होने पर वो खूब रोये थे।
इस फिल्म का नाम है 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' जो साल 2000 में रिलीज हुई थी। फिल्म को अजीज मिर्जा ने डायरेक्ट किया था और इसमें शाहरुख खान के साथ जूही चावला बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आईं थीं। फिल्म के गाने तो सुपर डुपर हिट हुए थे, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई थी। फिल्म बुरी तरह से पिट गई थी।
Up Close And Personal With Preity Zinta, शो में प्रीति जिंटा के साथ एक पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया था कि वो अपनी फिल्म 'फिर भी दिल हैं हिंदुस्तानी' को अपनी सबसे बड़ी असफलता मानते हैं। वहीं, शाहरुख ने कहा था कि मेरे लिए, जूही (को-एक्टर) और डायरेक्टर अजीज मिर्जा के लिए 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' सबसे बड़ी फ्लॉप थी। इसके साथ ही एक्टर ने बताया कि 'मतलब मैं जिंदगी में कभी भी टेबल पर बैठकर किसी फिल्म के नहीं चलने के लिए रोया नहीं हूं। मगर इस फिल्म के लिए हम तीनों फूट-फूट कर रो रहे थे। हम रोते रहते थे कि ये क्या हो गया हमसे। हमारी फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बिल्कुल नहीं चली थी। वो हमारी सबसे बड़ी फ्लॉप थी।
बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, शाहरुख और जूही चावला की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म को शाहरुख खान, जूही चावला और अजीज मिर्जा ने ही प्रोड्यूस किया था और फिल्म का बजट तकरीबन 13 करोड़ का था। आपको बता दें कि फिल्म ने लगभग 19 करोड़ रुपये कमाए थे। इस फिल्म को आप Apple TV, YouTube, Google Play Movies & TV या OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर देख सकते हैं।