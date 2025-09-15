‘मैं और वो रोने लगे…’, ऐसा क्या हुआ था 25 साल पहले जब फूट-फूट कर रोने लगे थे शाहरुख खान

Up Close And Personal With Preity Zinta, शो में प्रीति जिंटा के साथ एक पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया था कि वो अपनी फिल्म 'फिर भी दिल हैं हिंदुस्तानी' को अपनी सबसे बड़ी असफलता मानते हैं। वहीं, शाहरुख ने कहा था कि मेरे लिए, जूही (को-एक्टर) और डायरेक्टर अजीज मिर्जा के लिए 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' सबसे बड़ी फ्लॉप थी। इसके साथ ही एक्टर ने बताया कि 'मतलब मैं जिंदगी में कभी भी टेबल पर बैठकर किसी फिल्म के नहीं चलने के लिए रोया नहीं हूं। मगर इस फिल्म के लिए हम तीनों फूट-फूट कर रो रहे थे। हम रोते रहते थे कि ये क्या हो गया हमसे। हमारी फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बिल्कुल नहीं चली थी। वो हमारी सबसे बड़ी फ्लॉप थी।