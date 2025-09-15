Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘मैं और वो रोने लगे…’, ऐसा क्या हुआ था 25 साल पहले जब फूट-फूट कर रोने लगे थे शाहरुख खान

Biggest Flop of Shahrukh Khan: प्रीति जिंटा के साथ एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने खुद बताया था कि उनकी एक फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी असफलता थी जिसके फ्लॉप होने पर वो और उनकी को-एक्टर खूब रोये थे। आइये जानते हैं उस फिल्म के बारे में।

मुंबई

Rashi Sharma

Sep 15, 2025

Biggest Flop Film of Shahrukh Khan
प्रीति जिंटा के साथ एक इंटरव्यू में शाहरुख खान। (फोटो सोर्स: Youtube Channel Grow Today)

Biggest Flop of Shahrukh Khan: बॉलीवुड के सबसे सफल और रोमांटिक हीरो शाहरुख खान ने एक से बढ़कर एक फिल्में दीं हैं, जिनमें 'स्वदेश', 'कुछ-कुछ होता है', 'दिल तो पागल है', 'दिल वाले दुहनियां ले जाएंगे', 'जवान', और 'पठान' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। शाहरुख खान की ज्यादातर फिल्में ब्लॉकबस्टर, सुपरहिट रहीं हैं, लेकिन उनके हिस्से में कई फ्लॉप फिल्में भी हैं। मगर किंग खान की एक फिल्म जो उनके करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप रही थी, जिसको वो खुद अपनी सबसे बड़ी असफलता मानते हैं। शाहरुख खान ने खुद इस बारे में बताया था कि उनकी इस फिल्म के फ्लॉप होने पर वो खूब रोये थे।

'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' का एक सीन। (फोटो सोर्स: IMDb)

ये भी पढ़ें

खीर खाते ही हो गई थी खून की उल्टी, क्या आप जानते हैं इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम?
बॉलीवुड
Amitabh Bachchan Movie

शाहरुख खान की सबसे बड़ी फ्लॉप थी ये फिल्म (Biggest Flop of Shahrukh Khan)

इस फिल्म का नाम है 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' जो साल 2000 में रिलीज हुई थी। फिल्म को अजीज मिर्जा ने डायरेक्ट किया था और इसमें शाहरुख खान के साथ जूही चावला बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आईं थीं। फिल्म के गाने तो सुपर डुपर हिट हुए थे, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई थी। फिल्म बुरी तरह से पिट गई थी।

'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' का पोस्टर और शाहरुख खान की फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb and Youtube)

फिल्म के फ्लॉप होने पर रोए थे शाहरुख खान

Up Close And Personal With Preity Zinta, शो में प्रीति जिंटा के साथ एक पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया था कि वो अपनी फिल्म 'फिर भी दिल हैं हिंदुस्तानी' को अपनी सबसे बड़ी असफलता मानते हैं। वहीं, शाहरुख ने कहा था कि मेरे लिए, जूही (को-एक्टर) और डायरेक्टर अजीज मिर्जा के लिए 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' सबसे बड़ी फ्लॉप थी। इसके साथ ही एक्टर ने बताया कि 'मतलब मैं जिंदगी में कभी भी टेबल पर बैठकर किसी फिल्म के नहीं चलने के लिए रोया नहीं हूं। मगर इस फिल्म के लिए हम तीनों फूट-फूट कर रो रहे थे। हम रोते रहते थे कि ये क्या हो गया हमसे। हमारी फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बिल्कुल नहीं चली थी। वो हमारी सबसे बड़ी फ्लॉप थी।

फिल्म ने की थी कितनी कमाई

बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, शाहरुख और जूही चावला की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म को शाहरुख खान, जूही चावला और अजीज मिर्जा ने ही प्रोड्यूस किया था और फिल्म का बजट तकरीबन 13 करोड़ का था। आपको बता दें कि फिल्म ने लगभग 19 करोड़ रुपये कमाए थे। इस फिल्म को आप Apple TV, YouTube, Google Play Movies & TV या OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर देख सकते हैं।

ये भी पढ़ें

‘Saaiyara’ देख कर फूट-फूटकर रोने वालों, 90’s की ये फिल्म देख लो, समझ आ जाएगा प्यार
बॉलीवुड
'Saaiyara' देख कर फूट-फूटकर रोने वालों, 90's की ये फिल्म देख लो, समझ आ जाएगा प्यार

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

15 Sept 2025 03:18 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मैं और वो रोने लगे…’, ऐसा क्या हुआ था 25 साल पहले जब फूट-फूट कर रोने लगे थे शाहरुख खान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.