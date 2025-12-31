Patrika Exclusive: अनु मलिक ने ‘पत्रिका’ को बताया- मुझे मिल गया ‘घर कब आओगे…’ का क्रेडिट

‘घर कब आओगे’ क्रेडिट विवाद: ‘पत्रिका’ के साथ खास बातचीत में अनु मलिक ने खोले राज (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)
Patrika Exclusive: ‘बॉर्डर 2’ साल 2026 की सबसे ज्यादा चर्चित और मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। हाल ही में फिल्म के गाने ‘घर कब आओगे’ का टीजर रिलीज किया गया। यह गाना साल 1997 में आई फिल्म ‘बॉर्डर’ के आइकॉनिक गीत ‘संदेशे आते हैं’ का नया वर्जन है, जिसे म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन ने रीक्रिएट किया है। अब इस नए गाने को लेकर ओरिजिनल गाने ‘संदेशे आते हैं’ के म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
‘पत्रिका डॉट कॉम’ से खास बातचीत में अनु मलिक ने कहा- “यह बाकी के गानों से काफी अलग है। मैंने अभी इसे पूरा सुना नहीं है। हमें 2 जनवरी तक गाने के रिलीज का इंतजार करना होगा।”
अनु मलिक ने ‘बॉर्डर 2’ की म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज के चेयरमैन और एम डी भूषण कुमार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा- “उन्होंने बहुत दिल से, शिद्दत, प्यार और इज्जत के साथ मेरा नाम लिया है और गाने का पूरा क्रेडिट दिया है।"
बता दें कि आज (बुधवार), 31 दिसंबर को ऐसी खबरें आई थीं कि अनु मलिक ने ‘बॉर्डर 2’ के नए गाने में अपना क्रेडिट मांगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका कहना था कि पुराने गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था और इसकी धुन उन्होंने बनाई थी, इसलिए नए वर्जन में भी उन्हें क्रेडिट दिया जाना चाहिए।
जब उनसे पूछा गया कि अगर वह ‘बॉर्डर 2’ के लिए गाना बनाते तो वह कैसा होता, इस पर अनु मलिक ने कहा- “यह एक अलग विषय है। अब ऑडियंस तुलना करेगी और वहीं फैसला करेगी। मैं तो फिल्म को बेस्ट विशेज ही दे सकता हूं। लेकिन यह गाना अनु मलिक और जावेद अख्तर का है… और रहेगा।”
फिल्म ‘बॉर्डर’ का गीत ‘संदेशे आते हैं’ अपने बोल, संगीत, गायिकी और प्रभावशाली फिल्मांकन की वजह से फिल्म को एक साधारण वॉर ड्रामा से कहीं ऊपर ले गया था। इस गाने को अनु मलिक ने कंपोज किया था, जावेद अख्तर ने बोल लिखे थे। वहीं सोनू निगम व रूप सिंह राठौर ने अपनी आवाज दी थी।
‘बॉर्डर 2’ में ‘घर कब आओगे’ को सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसका संगीत मिथुन ने तैयार किया है। इस गाने का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है और 2 जनवरी, 2026 को भव्य लांच किया जाएगा।
फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। बता दें ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
