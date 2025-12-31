Patrika Exclusive: अनु मलिक ने ‘पत्रिका’ को बताया- मुझे मिल गया ‘घर कब आओगे…’ का क्रेडिट

Patrika Exclusive: ‘बॉर्डर 2’ साल 2026 की सबसे ज्यादा चर्चित और मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। हाल ही में फिल्म के गाने ‘घर कब आओगे’ का टीजर रिलीज किया गया। यह गाना साल 1997 में आई फिल्म ‘बॉर्डर’ के आइकॉनिक गीत ‘संदेशे आते हैं’ का नया वर्जन है, जिसे म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन ने रीक्रिएट किया है। अब इस नए गाने को लेकर ओरिजिनल गाने ‘संदेशे आते हैं’ के म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।