थियेटर में फिर रोएंगे दर्शक… जानिए कारण? ‘बॉर्डर 2’ फिल्म को लेकर आया बड़ा अपडेट

फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल एक बार फिर मुख्य भूमिका में वापसी कर रहे हैं और वह लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कालेर के किरदार में नजर आएंगे। वहीं वरुण धवन फिल्म में मेजर होशियार सिंह दहिया की भूमिका निभाते दिखाई देंगे। दिलजीत दोसांझ भारतीय वायुसेना अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मल जीत सिंह सेखों के किरदार में होंगे, जबकि अहान शेट्टी भारतीय नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर अल्फ्रेड नोरोंहा की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा फिल्म में मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है।