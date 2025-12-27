थियेटर में फिर रोएंगे दर्शक… जानिए कारण? ‘बॉर्डर 2’ फिल्म को लेकर आया बड़ा अपडेट

'बॉर्डर 2’ म्यूजिकल अपडेट: ‘संदेशे आते हैं’ सॉन्ग नए नाम के साथ लौटेगा (इमेज सोर्स: एक्स)
Border 2 Movie Sandese Aate Hain New Version: जे पी दत्ता अपनी वर्ष 1997 की ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बॉर्डर’ के बाद अब इसका सीक्वल ‘बॉर्डर 2’ लेकर आ रहे हैं, जो 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ‘बॉर्डर 2’ को लेकर दर्शकों के बीच लंबे समय से यह उत्सुकता बनी हुई है कि मेकर्स ओरिजिनल फिल्म के इमोशंस और सेंटिमेंट्स को किस तरह दोबारा पेश करेंगे।
इसके साथ ही फिल्म ‘बॉर्डर’ का आइकॉनिक गीत ‘संदेशे आते हैं’, जिसने रिलीज के बाद दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बना ली थी, इस बार किस रूप में सामने आएगा यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या मेकर्स इस यादगार म्यूजिकल को एक बार फिर उसी भावनात्मक गहराई के साथ पेश कर पाएंगे। अब ‘बॉर्डर 2’ में इस गीत के रीक्रिएटेड वर्जन को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेंसर सर्टिफिकेट से मिली जानकारी के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ में ‘संदेशे आते हैं’ के रीक्रिएटेड वर्जन का नाम बदलकर ‘घर कब आओगे’ रखा गया है। सीबीएफसी सर्टिफिकेट डिटेल्स के अनुसार, इस गाने को बिना किसी कट के पास किया गया है और इसकी अवधि तीन मिनट तेईस सेकंड है।
बता दें ‘बॉर्डर 2’ के इस गीत को सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ सहित अन्य गायकों ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसका संगीत मिथुन ने तैयार किया है। हाल ही में ‘बॉर्डर 2’ के टीजर लॉन्च के दौरान प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बताया था कि इस गीत को 2 जनवरी 2026 को लोंगेवाला में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान सशस्त्र बलों के साथ लॉन्च किया जाएगा।
बॉर्डर का यह गीत 'संदेशे आते हैं' देशभक्ति, सैनिकों की परिवार से दूरी, उनके लंबे इंतजार और परिवारजनों की भावनाओं का प्रतीक बन चुका है। आज भी यह गाना हर किसी के दिल को छू जाता है। इसके बोल, संगीत, गायिकी और प्रभावशाली फिल्मांकन ने ‘बॉर्डर’ को एक साधारण वॉर फिल्म से कहीं ऊपर पहुंचा दिया था।
फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल एक बार फिर मुख्य भूमिका में वापसी कर रहे हैं और वह लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कालेर के किरदार में नजर आएंगे। वहीं वरुण धवन फिल्म में मेजर होशियार सिंह दहिया की भूमिका निभाते दिखाई देंगे। दिलजीत दोसांझ भारतीय वायुसेना अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मल जीत सिंह सेखों के किरदार में होंगे, जबकि अहान शेट्टी भारतीय नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर अल्फ्रेड नोरोंहा की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा फिल्म में मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है।
