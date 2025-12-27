27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

थियेटर में फिर रोएंगे दर्शक… जानिए कारण? ‘बॉर्डर 2’ फिल्म को लेकर आया बड़ा अपडेट

Border 2 Movie Update: ‘बॉर्डर 2’ मूवी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। फिल्म का आइकॉनिक गाना ‘संदेशे आते हैं’ अब नए टाइटल ‘घर कब आओगे’ के साथ लौटेगा। यानी एक बार फिर दर्शकों की पलकें थियेटर में नम होने वाली हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 27, 2025

Border 2 song update

'बॉर्डर 2’ म्यूजिकल अपडेट: ‘संदेशे आते हैं’ सॉन्ग नए नाम के साथ लौटेगा (इमेज सोर्स: एक्स)

Border 2 Movie Sandese Aate Hain New Version: जे पी दत्ता अपनी वर्ष 1997 की ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बॉर्डर’ के बाद अब इसका सीक्वल ‘बॉर्डर 2’ लेकर आ रहे हैं, जो 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ‘बॉर्डर 2’ को लेकर दर्शकों के बीच लंबे समय से यह उत्सुकता बनी हुई है कि मेकर्स ओरिजिनल फिल्म के इमोशंस और सेंटिमेंट्स को किस तरह दोबारा पेश करेंगे।

इसके साथ ही फिल्म ‘बॉर्डर’ का आइकॉनिक गीत ‘संदेशे आते हैं’, जिसने रिलीज के बाद दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बना ली थी, इस बार किस रूप में सामने आएगा यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या मेकर्स इस यादगार म्यूजिकल को एक बार फिर उसी भावनात्मक गहराई के साथ पेश कर पाएंगे। अब ‘बॉर्डर 2’ में इस गीत के रीक्रिएटेड वर्जन को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है।

‘बॉर्डर 2’ में बदला गीत का टाइटल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेंसर सर्टिफिकेट से मिली जानकारी के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ में ‘संदेशे आते हैं’ के रीक्रिएटेड वर्जन का नाम बदलकर ‘घर कब आओगे’ रखा गया है। सीबीएफसी सर्टिफिकेट डिटेल्स के अनुसार, इस गाने को बिना किसी कट के पास किया गया है और इसकी अवधि तीन मिनट तेईस सेकंड है।

बता दें ‘बॉर्डर 2’ के इस गीत को सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ सहित अन्य गायकों ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसका संगीत मिथुन ने तैयार किया है। हाल ही में ‘बॉर्डर 2’ के टीजर लॉन्च के दौरान प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बताया था कि इस गीत को 2 जनवरी 2026 को लोंगेवाला में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान सशस्त्र बलों के साथ लॉन्च किया जाएगा।

क्यों आइकॉनिक है यह गीत

बॉर्डर का यह गीत 'संदेशे आते हैं' देशभक्ति, सैनिकों की परिवार से दूरी, उनके लंबे इंतजार और परिवारजनों की भावनाओं का प्रतीक बन चुका है। आज भी यह गाना हर किसी के दिल को छू जाता है। इसके बोल, संगीत, गायिकी और प्रभावशाली फिल्मांकन ने ‘बॉर्डर’ को एक साधारण वॉर फिल्म से कहीं ऊपर पहुंचा दिया था।

‘बॉर्डर 2’ की स्टारकास्ट

फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल एक बार फिर मुख्य भूमिका में वापसी कर रहे हैं और वह लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कालेर के किरदार में नजर आएंगे। वहीं वरुण धवन फिल्म में मेजर होशियार सिंह दहिया की भूमिका निभाते दिखाई देंगे। दिलजीत दोसांझ भारतीय वायुसेना अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मल जीत सिंह सेखों के किरदार में होंगे, जबकि अहान शेट्टी भारतीय नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर अल्फ्रेड नोरोंहा की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा फिल्म में मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है।

ये भी पढ़ें

भारतीय सिनेमा ने रचा इतिहास, 2025 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
Indian cinema 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Upcoming Bollywood Movies

Published on:

27 Dec 2025 10:14 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / थियेटर में फिर रोएंगे दर्शक… जानिए कारण? ‘बॉर्डर 2’ फिल्म को लेकर आया बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘भाईजान’ से कोई नहीं ले सकता पंगा! ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर आउट होते ही… फिल्म ‘अल्फा’ के मेकर्स को खिसकानी पड़ी रिलीज डेट

Alpha vs Battle of Galwan
बॉलीवुड

10-20 नहीं 40 करोड़ रुपये मिल रहे थे… सुनील शेट्टी ने क्यों ऐड करने से कर दिया था मना, अब जाकर सामने आई वजह

suniel shetty
बॉलीवुड

भारतीय सिनेमा ने रचा इतिहास, 2025 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन उड़ जाएंगे होश

Indian cinema 2025
बॉलीवुड

शबाना आजमी ने चाइल्ड आर्टिस्ट को किया था इग्नोर… 42 साल बाद सामने आई वजह

Shabana Azmi and Jugal Hansraj
मनोरंजन

4 औरतें एक साथ आई हैं और ये शरारत…आयशा खान को बेहतर कहने पर क्रिस्टल डिसूजा का गुस्सा फूटा

Shararat Song
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.