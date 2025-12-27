27 दिसंबर 2025,

शनिवार

बॉलीवुड

भारतीय सिनेमा ने रचा इतिहास, 2025 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन उड़ जाएंगे होश

Box Office Collection: 2025 में बॉलीवुड की धमाकेदार रिकवरी हुई है। जबकि बॉक्स ऑफिस पर साउथ सिनेमा का दबदबा रहा। ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2025 में 13 हजार करोड़ का आंकड़ा जल्द पार कर जाएगा।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 27, 2025

Indian cinema 2025

2025 में भारतीय सिनेमा का कुल कलेक्शन। फिल्म ‘धुरंधर’- ‘छावा’- 'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर-1' फिल्म का पोस्टर (इमेज सोर्स: IMDb)

Indian Cinema Box Office Collection 2025: पिछले तीन साल भारतीय सिनेमा के लिए उतार-चढ़ाव से भरे रहे हैं। 2023 में पोस्ट-पैंडेमिक रिकवरी का जोरदार आगाज हुआ, 2024 में थोड़ी मंदी आई, लेकिन 2025 ने फिर से गति पकड़ी। विश्वसनीय सोर्स और आंकड़ों के अनुसार, कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में हिंदी फिल्मों का शेयर प्रमुख रहा, लेकिन साउथ (तेलुगु, तमिल, मलयालम) ने विविधता और कंटेंट से बाजार को मजबूत किया। 2025 में जो मोमेंटम बना है, वह 2026 में भारतीय सिनेमा को ₹15,000 करोड़ के जादुई आंकड़े तक ले जा सकता है। आने वाले समय में दर्शकों की पसंद और भी ज्यादा 'स्पष्ट' होने वाली है या तो उन्हें 'एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी विजुअल' चाहिए या फिर 'बेहद ईमानदार कहानी'।

कोविड-19 के बाद 2023 में वापसी

कोविड-19 के बाद 2023 में सिनेमाघरों में दर्शकों की वापसी ने बॉक्स ऑफिस को नई ऊंचाई दी। सैले​क्चिक के अनुसार, कुल इंडिया ग्रॉस 12,226 करोड़ रुपये रहा, जो 2022 के मुकाबले 30% ज्यादा था। हिंदी फिल्मों का योगदान करीब 44% था, जिसमें शाहरुख खान की कमबैक फिल्में जवान (640 करोड़) और पठान (543 करोड़) ने धमाल मचाया। एनीमल (554 करोड़) और गदर 2 (525 करोड़) ने भी बाजार को बूस्ट दिया। साउथ से केजीएफ 2 के हिंदी वर्जन ने 434 करोड़ कमाए, लेकिन कुल मिलाकर 2023 रिकॉर्ड ब्रेकर साल रहा।

  1. एसआरके फैक्टर: 'पठान' और 'जवान' ने मिलकर घरेलू बाजार में ₹1200 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस बिजनेस किया। इसने साबित किया कि 'लार्जर दैन लाइफ' सिनेमा अभी भी दर्शकों की पहली पसंद है।
  2. नॉस्टेल्जिया की ताकत: 'गदर 2' की सफलता ने यह साफ कर दिया कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में सिंगल स्क्रीन सिनेमा अभी भी जिंदा है।
  3. डार्क हॉर्स: संदीप रेड्डी वांगा की 'एनिमल' ने ध्रुवीकरण के बावजूद साल के अंत में बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई, जिसने ए ग्रेड फिल्मों के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया।

2024 में बाजार में 3% की गिरावट

2024 में बाजार में 3% की गिरावट आई, कुल ग्रॉस 11,833 करोड़ रहा। कारण? हॉलीवुड स्ट्राइक्स का असर और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता। हिंदी शेयर घटकर 40% पर आ गया, लेकिन पुष्पा 2 (836 करोड़ हिंदी) और कल्की 2898 एडी (टॉप ग्रॉसर) ने साउथ को मजबूत रखा। मलयालम सिनेमा ने दोगुना ग्रोथ किया,मेनुजुअल बॉयज जैसी फिल्मों ने क्षेत्रीय बाजार को बूस्ट दिया। बॉलीवुड में स्त्री 2 (627 करोड़) और मुंज्या ने हॉरर-कॉमेडी ट्रेंड सेट किया। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में एनिमेटेड और फैंटेसी फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुल कमाई 2023 से कम रही।

  1. पैन-इंडिया का दबदबा: 'कल्कि 2898 AD' ने भारतीय पौराणिक कथाओं और साइंस-फिक्शन के मिश्रण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। वहीं, 'पुष्पा 2: द रूल' ने हिंदी पट्टी में भी दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रभाव को और मजबूत किया।
  2. हॉरर-कॉमेडी का उदय: फिल्म 'स्त्री 2' ने दिखा दिया कि कम बजट और मजबूत पटकथा से भी ₹800 करोड़ का आंकड़ा छुआ जा सकता है। इसने बॉलीवुड को एक नया सफल फॉर्मूला दिया।

2025 में रिकवरी

2025 में रिकवरी दिखी, दिसंबर के आ​खिरी तक अनुमानित ग्रॉस 13000 करोड़ हो जाएगा है। हिंदी ने मजबूत वापसी की, 'छावा' (615 करोड़) और 'धुरंधर' (800 करोड़) ने इतिहास रचा। कुल 1570 फिल्में रिलीज हुईं, हिंदी नेट 4659 करोड़। साउथ से 'कांतारा चेप्टर-1' और मलयालम की मोहनलाल फिल्मों ने कमाल किया। अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस का ग्रोस कलेक्शन 12800 करोड़ रुपए के पार हो गया है। ऐसे में एक सप्ताह का कलेक्शन दो सौ करोड़ रुपए होने के साथ ही यह आंकड़ा 13000 करोड़ के पार हो जाने का रेकॉर्ड बन जाएगा।

  1. ऐतिहासिक ड्रामा : विक्की कौशल की 'छावा' ने ऐतिहासिक ड्रामा फिल्मों के प्रति दर्शकों के प्रेम को पुनर्जीवित किया।
  2. साउथ का साइकोलॉजिकल टच: 'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर-1' ने एक बार फिर साबित किया कि मिट्टी से जुड़ी कहानियां वैश्विक स्तर पर सफल होती हैं।
  3. हॉरर यूनिवर्स का विस्तार: 'थामा' और 'मां' जैसी फिल्मों ने यह सुनिश्चित किया कि 2025 में भी दर्शकों का रुझान डरावनी कहानियों की ओर बना रहे।
सालकुल इंडिया ग्रॉस (करोड़ ₹)मुख्य हाइलाइट्स
202312,226 (रिकॉर्ड)जवान, पठान, एनीमल
202411,833पुष्पा 2, कल्की 2898 एडी
202512,800 (दिसंबर 25 तक)रिकवरी, छावा, धुंरधर

‘धुरंधर’ से पहले दर-दर की खाई ठोकर, नहीं मिल रहा था काम… एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का कर लिया था फैसला
बॉलीवुड
dhurndhar actor

Published on:

27 Dec 2025 08:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / भारतीय सिनेमा ने रचा इतिहास, 2025 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन उड़ जाएंगे होश

बॉलीवुड

मनोरंजन

