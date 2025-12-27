भारतीय सिनेमा ने रचा इतिहास, 2025 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन उड़ जाएंगे होश

Indian Cinema Box Office Collection 2025: पिछले तीन साल भारतीय सिनेमा के लिए उतार-चढ़ाव से भरे रहे हैं। 2023 में पोस्ट-पैंडेमिक रिकवरी का जोरदार आगाज हुआ, 2024 में थोड़ी मंदी आई, लेकिन 2025 ने फिर से गति पकड़ी। विश्वसनीय सोर्स और आंकड़ों के अनुसार, कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में हिंदी फिल्मों का शेयर प्रमुख रहा, लेकिन साउथ (तेलुगु, तमिल, मलयालम) ने विविधता और कंटेंट से बाजार को मजबूत किया। 2025 में जो मोमेंटम बना है, वह 2026 में भारतीय सिनेमा को ₹15,000 करोड़ के जादुई आंकड़े तक ले जा सकता है। आने वाले समय में दर्शकों की पसंद और भी ज्यादा 'स्पष्ट' होने वाली है या तो उन्हें 'एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी विजुअल' चाहिए या फिर 'बेहद ईमानदार कहानी'।