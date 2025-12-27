27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘धुरंधर’ से पहले दर-दर की खाई ठोकर, नहीं मिल रहा था काम… एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का कर लिया था फैसला

Naveen Kaushik Latest Update: 'धुरंधर' में 'डोंगा' का किरदार निभाने वाले नवीन कौशिक ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो काम की तलाश में इतना थक चुके थे कि… पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 27, 2025

dhurndhar actor

'धुरंधर' एक्टर नवीन कौशिक (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Dhurandhar Actor Naveen Kaushik: दर-दर भटकते कदम, थकी हुई उम्मीदें और सपनों पर चढ़ा धूल का वजन… कभी अपने हुनर पर यकीन रखने वाला ‘धुरंधर’ फिल्म का कलाकार सबकुछ हार मान गया था। काम की तलाश में उनका सफर इतने मोड़ ले चुका था कि उन्होंने इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कहने का मन बना लिया था। लेकिन किस्मत ने जैसे 'धुरंधर' की स्क्रिप्ट में उनके लिए एक ऐसा पन्ना छिपा रखा था, जिसने न सिर्फ उनकी राह बदल दी, बल्कि ‘डोंगा’ को पर्दे पर आइकॉनिक बनाकर उनकी पहचान भी अमर कर दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नवीन कौशिक की, जिन्होंने ‘धुरंधर’ फिल्म में रहमान डकैत का राइट हैंड का किरदार निभाया है।

नवीन कौशिक ने पोस्ट में किया खुलासा

‘धुरंधर’ फिल्म के एक्टर नवीन कौशिक ने अपने पोस्ट में लिखा- “प्रिय आदित्य धर सर, एक एक्टर होना भरोसे के बारे में है। सबसे पहले, अपने परिवार को भरोसा दिलाना कि आपने सही रास्ता चुना है। फिर इंडस्ट्री को एक प्रोफेशनल के तौर पर आप पर भरोसा दिलाना। फिर एक डायरेक्टर को अपने विजन पर भरोसा दिलाना। फिर आखिर में, ऑडियंस को आप पर भरोसा दिलाना कि आप उनका मनोरंजन करेंगे”।

“मैं खुद पर अपना भरोसा भूल गया था। मैं खुद पर किया गया भरोसा भूल गया था। मैं नौकरी छोड़ने और जाने के लिए तैयार था। मुकेश सर के कहने पर, मैंने आपसे एक मीटिंग की। इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले यह मेरी आखिरी मीटिंग थी। हमारी मीटिंग एक ही उम्र के दो लड़कों के दिल्ली थिएटर रूट्स के बारे में थी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब आपने कास्ट के कई एक्टर्स को इकट्ठा किया था और कहानी सुनाने के बाद, हम सबसे कहा था, "मुझे आप सभी की जरूरत है कि आप मुझ पर भरोसा करें और इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में मेरी मदद करें।" मुझे अचानक लगा कि यह मेरी मूवी है।
पिछले डेढ़ साल का सफर शानदार रहा। लोकेशन से लेकर एक्शन तक, इन सबके दौरान, आदित्य सर, आप वो कैप्टन रहे जिसने नाव को स्थिर रखा। जब कुछ लोग खुद को खो देते हैं, तब आपने विजन दिया उम्मीद का। जब उस पल की गर्मी किसी को भी भटका सकती थी, तब भी आपने अपना आपा नहीं खोया। आपने अपने एक कैरेक्टर को जिंदा करने के लिए मुझ पर भरोसा किया और इसे मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक बनाने में मदद की। आपने मुझे फिर से खुद पर भरोसा करने में मदद की। अब जब आप इस देश में डायरेक्टर्स के ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं, तो मुझे पता है कि दुनिया अब आपको मास्टर, जीनियस, क्राफ्ट्समैन और स्टोरीटेलर के तौर पर देखती है, जो आप सच में हैं।”

‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही

‘धुरंधर’ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। 22 दिनों में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात ये है कि रिलीज के इतने दिन बाद भी फिल्म जोरदार कमाई कर रही है। ‘धुरंधर’ ने ‘छावा’ को पछाड़कर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।

ये भी पढ़ें

इंतजार हुआ खत्म! उड़ेगा गर्दा… रजनीकांत और शाहरुख खान इस फिल्म में एक साथ मचाएंगे धमाल
बॉलीवुड
srk-rajnikant

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood News

Entertainment

Published on:

27 Dec 2025 02:30 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर’ से पहले दर-दर की खाई ठोकर, नहीं मिल रहा था काम… एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का कर लिया था फैसला

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

OMG! AP ढिल्लों ने तारा सुतारिया को Kiss किया, वीर पहाड़िया का रिएक्शन देख उड़े सबके होश, वीडियो वायरल

Tara Sutaria AP Dhillon Concert
बॉलीवुड

शूटिंग सेट पर लेट पहुंचते हैं सलमान खान? बैटल ऑफ गलवान की को-स्टार ने बताया सब

Chitrangda Singh on salman khan
बॉलीवुड

सलमान एलिजिबल हैं, मैं भी सिंगल हूं… अमीषा पटेल ने शादी पर किया बड़ा खुलासा

Ameesha Patel On Marriage With Salman Khan on his birthday
बॉलीवुड

17 फिल्में, 1700 करोड़ की कमाई और एक्टर सिर्फ एक, सलमान खान के नाम दर्ज है ये अनोखा रिकॉर्ड

Salman Khan 60th Birthday
मनोरंजन

रोमांस पर भारी पड़ा एक्शन, Dhurandhar ने बॉक्स ऑफिस पर छीनी अनन्या-कार्तिक की चमक

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.