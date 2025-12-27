‘धुरंधर’ से पहले दर-दर की खाई ठोकर, नहीं मिल रहा था काम… एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का कर लिया था फैसला

“मैं खुद पर अपना भरोसा भूल गया था। मैं खुद पर किया गया भरोसा भूल गया था। मैं नौकरी छोड़ने और जाने के लिए तैयार था। मुकेश सर के कहने पर, मैंने आपसे एक मीटिंग की। इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले यह मेरी आखिरी मीटिंग थी। हमारी मीटिंग एक ही उम्र के दो लड़कों के दिल्ली थिएटर रूट्स के बारे में थी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब आपने कास्ट के कई एक्टर्स को इकट्ठा किया था और कहानी सुनाने के बाद, हम सबसे कहा था, "मुझे आप सभी की जरूरत है कि आप मुझ पर भरोसा करें और इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में मेरी मदद करें।" मुझे अचानक लगा कि यह मेरी मूवी है।

पिछले डेढ़ साल का सफर शानदार रहा। लोकेशन से लेकर एक्शन तक, इन सबके दौरान, आदित्य सर, आप वो कैप्टन रहे जिसने नाव को स्थिर रखा। जब कुछ लोग खुद को खो देते हैं, तब आपने विजन दिया उम्मीद का। जब उस पल की गर्मी किसी को भी भटका सकती थी, तब भी आपने अपना आपा नहीं खोया। आपने अपने एक कैरेक्टर को जिंदा करने के लिए मुझ पर भरोसा किया और इसे मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक बनाने में मदद की। आपने मुझे फिर से खुद पर भरोसा करने में मदद की। अब जब आप इस देश में डायरेक्टर्स के ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं, तो मुझे पता है कि दुनिया अब आपको मास्टर, जीनियस, क्राफ्ट्समैन और स्टोरीटेलर के तौर पर देखती है, जो आप सच में हैं।”