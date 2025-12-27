‘धुरंधर’ से पहले दर-दर की खाई ठोकर, नहीं मिल रहा था काम… एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का कर लिया था फैसला

'धुरंधर' एक्टर नवीन कौशिक (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Dhurandhar Actor Naveen Kaushik: दर-दर भटकते कदम, थकी हुई उम्मीदें और सपनों पर चढ़ा धूल का वजन… कभी अपने हुनर पर यकीन रखने वाला ‘धुरंधर’ फिल्म का कलाकार सबकुछ हार मान गया था। काम की तलाश में उनका सफर इतने मोड़ ले चुका था कि उन्होंने इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कहने का मन बना लिया था। लेकिन किस्मत ने जैसे 'धुरंधर' की स्क्रिप्ट में उनके लिए एक ऐसा पन्ना छिपा रखा था, जिसने न सिर्फ उनकी राह बदल दी, बल्कि ‘डोंगा’ को पर्दे पर आइकॉनिक बनाकर उनकी पहचान भी अमर कर दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नवीन कौशिक की, जिन्होंने ‘धुरंधर’ फिल्म में रहमान डकैत का राइट हैंड का किरदार निभाया है।
‘धुरंधर’ फिल्म के एक्टर नवीन कौशिक ने अपने पोस्ट में लिखा- “प्रिय आदित्य धर सर, एक एक्टर होना भरोसे के बारे में है। सबसे पहले, अपने परिवार को भरोसा दिलाना कि आपने सही रास्ता चुना है। फिर इंडस्ट्री को एक प्रोफेशनल के तौर पर आप पर भरोसा दिलाना। फिर एक डायरेक्टर को अपने विजन पर भरोसा दिलाना। फिर आखिर में, ऑडियंस को आप पर भरोसा दिलाना कि आप उनका मनोरंजन करेंगे”।
“मैं खुद पर अपना भरोसा भूल गया था। मैं खुद पर किया गया भरोसा भूल गया था। मैं नौकरी छोड़ने और जाने के लिए तैयार था। मुकेश सर के कहने पर, मैंने आपसे एक मीटिंग की। इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले यह मेरी आखिरी मीटिंग थी। हमारी मीटिंग एक ही उम्र के दो लड़कों के दिल्ली थिएटर रूट्स के बारे में थी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब आपने कास्ट के कई एक्टर्स को इकट्ठा किया था और कहानी सुनाने के बाद, हम सबसे कहा था, "मुझे आप सभी की जरूरत है कि आप मुझ पर भरोसा करें और इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में मेरी मदद करें।" मुझे अचानक लगा कि यह मेरी मूवी है।
पिछले डेढ़ साल का सफर शानदार रहा। लोकेशन से लेकर एक्शन तक, इन सबके दौरान, आदित्य सर, आप वो कैप्टन रहे जिसने नाव को स्थिर रखा। जब कुछ लोग खुद को खो देते हैं, तब आपने विजन दिया उम्मीद का। जब उस पल की गर्मी किसी को भी भटका सकती थी, तब भी आपने अपना आपा नहीं खोया। आपने अपने एक कैरेक्टर को जिंदा करने के लिए मुझ पर भरोसा किया और इसे मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक बनाने में मदद की। आपने मुझे फिर से खुद पर भरोसा करने में मदद की। अब जब आप इस देश में डायरेक्टर्स के ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं, तो मुझे पता है कि दुनिया अब आपको मास्टर, जीनियस, क्राफ्ट्समैन और स्टोरीटेलर के तौर पर देखती है, जो आप सच में हैं।”
‘धुरंधर’ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। 22 दिनों में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात ये है कि रिलीज के इतने दिन बाद भी फिल्म जोरदार कमाई कर रही है। ‘धुरंधर’ ने ‘छावा’ को पछाड़कर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग