बॉलीवुड

पिट सकती है ‘धुरंधर-2’! रिलीज डेट आने के बाद सामने आई ये बड़ी वजह

‘धुरंधर-2’ की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। लेकिन शानदार सफलता के बावजूद इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर पिटने का खतरा मंडरा रहा है। आइए जानते हैं… क्या है कारण?

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 24, 2025

Dhurandhar 2-Toxic Movie Big Clash

आखिर क्यों पिट सकती है ‘धुरंधर-2’? जानिए वजह… (इमेज सोर्स: IMDb)

Dhurandhar 2-Toxic Movie Big Clash: ‘धुरंधर’ की धमाकेदार सफलता के बाद जब मेकर्स ने इसके सीक्वल ‘धुरंधर-2’ की रिलीज डेट का ऐलान किया, तो फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी फ्रैंचाइजी होने के बावजूद फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर पिटने का खतरा मंडराने लगा है! ईद 2026 पर पैन-इंडिया रिलीज की तैयारी के बीच आखिर वो कौन सी वजह है, जो ‘धुरंधर-2’ को मुश्किल में डाल सकती है?

‘ईद’ पर रिलीज होगी ‘धुरंधर-2’

दअसल, ‘धुंधर’ फिल्म मेकर्स ने बताया कि यह फिल्म अगले साल ‘ईद’ के मौके पर यानी 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मेकर्स का कहना है कि इस बार फिल्म केवल हिंदी नहीं बल्कि पैन-इंडिया रिलीज के लिए तैयार है। यह एक साथ हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम कुल पांच भाषाओं में रिलीज होगी। मेकर्स का कहना है कि इस बार तूफान हर जगह लौटने वाला है। 'धुरंधर 2' में कहानी को पहले से कहीं ज्यादा गहराई दी जाएगी, जबकि एक्शन सीक्वेंस बड़े स्केल पर दिखाए जाएंगे। फिल्म इस समय पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है।

जानकारी के अनुसार, मेकर्स भारत के अलावा कुछ चुनिंदा विदेशी मार्केट्स में भी फिल्म रिलीज की संभावनाएं तलाश रहे हैं। ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के साथ-साथ संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल ने बेहतरीन अभिनय किया है। इसके अलावा सारा अर्जुन और सौम्या टंडन की एक्टिंग भी दर्शकों को काफी पसंद आई है। यह फिल्म अब ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर माना जा रहा है कि वीकेंड पर इसकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ेगी।

पिटने का क्या है कारण?

‘धुरंधर-2’ की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज है कि ‘ईद’ के मौके पर यानी 19 मार्च 2026 को साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ भी रिलीज हो रही है। ऐसे में महाक्लैश का खतरा मंडरा रहा है। दोनों ही फिल्में बिग बजट की हैं। ‘टॉक्सिक’ की बात करें तो हाल ही में फिल्म से कियारा आडवाणी का लुक भी सामने आया है। ऐसे में अब देखना होगा बॉक्स ऑफिस पर कौन-सी फिल्म बाजी मारती है?

