पिट सकती है ‘धुरंधर-2’! रिलीज डेट आने के बाद सामने आई ये बड़ी वजह

दअसल, ‘धुंधर’ फिल्म मेकर्स ने बताया कि यह फिल्म अगले साल ‘ईद’ के मौके पर यानी 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मेकर्स का कहना है कि इस बार फिल्म केवल हिंदी नहीं बल्कि पैन-इंडिया रिलीज के लिए तैयार है। यह एक साथ हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम कुल पांच भाषाओं में रिलीज होगी। मेकर्स का कहना है कि इस बार तूफान हर जगह लौटने वाला है। 'धुरंधर 2' में कहानी को पहले से कहीं ज्यादा गहराई दी जाएगी, जबकि एक्शन सीक्वेंस बड़े स्केल पर दिखाए जाएंगे। फिल्म इस समय पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है।