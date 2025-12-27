अक्षय खन्ना के ‘दृश्यम 3’ छोड़ते ही इस एक्टर की हुई एंट्री! अजय देवगन को देगा कांटे की टक्कर

Akshaye Khanna Exit Drishyam 3: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें 2 और 3 अक्टूबर की तारीखें सुनते ही विजय सालगांवकर और उसके परिवार की याद आ जाती है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी अपनी तीसरी किस्त यानी 'दृश्यम 3'के साथ जल्द आ रही है। फिल्म की रिलीज डेट सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त चर्चा थी, लेकिन अब जो नया अपडेट सामने आया है, उसने फैंस की धड़कनें और बढ़ा दी हैं।