बॉलीवुड

अक्षय खन्ना के ‘दृश्यम 3’ छोड़ते ही इस एक्टर की हुई एंट्री! अजय देवगन को देगा कांटे की टक्कर

Drishyam 3: अक्षय खन्ना 'दृश्यम 3' से आउट हो चुके हैं, इसकी बड़ी वजह भी सामने आ गई है। अब उनके बाहर जाते ही एक फेमस एक्टर की एंट्री हो गई है, जिसका नाम सुनते ही फैंस खुश हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब अजय देवगन को कड़ी टक्कर मिलेगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 27, 2025

Akshaye Khanna Exit after jaideep ahlawat grand entry in Drishyam 3 now big fight fans waiting

अक्षय खन्ना के बाद 'दृश्यम 3' में हुई इस एक्टर की एंट्री

Akshaye Khanna Exit Drishyam 3: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें 2 और 3 अक्टूबर की तारीखें सुनते ही विजय सालगांवकर और उसके परिवार की याद आ जाती है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी अपनी तीसरी किस्त यानी 'दृश्यम 3'के साथ जल्द आ रही है। फिल्म की रिलीज डेट सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त चर्चा थी, लेकिन अब जो नया अपडेट सामने आया है, उसने फैंस की धड़कनें और बढ़ा दी हैं।

अक्षय खन्ना की विदाई के बाद इस एक्टर की हुई एंट्री (Akshaye Khanna Exit Drishyam 3)

'दृश्यम 2' में अक्षय खन्ना ने अपनी तेज-तर्रार एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था। हाल ही में जब यह खबर आई कि अक्षय इस बार फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे, तो फैंस थोड़े मायूस हो गए थे। लोगों को लग रहा था कि अब विजय सालगांवकर को टक्कर कौन देगा? लेकिन अब इस मायूसी का इलाज मिल गया है।

खबर है कि 'पाताल लोक' फेम जयदीप अहलावत आधिकारिक तौर पर फिल्म से जुड़ चुके हैं। जयदीप अपनी संजीदा और पावरफुल एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 'हाथीराम चौधरी' बनकर जो छाप छोड़ी थी, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार अजय देवगन के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं।

कब शुरू होगी शूटिंग? (Jaideep Ahlawat Entry in Drishyam 3)

पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेकर्स ने फिल्म की तैयारी पूरी कर ली है। प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि जयदीप अहलावत जनवरी 2026 में 'दृश्यम 3' की शूटिंग शुरू करेंगे। उनके किरदार को बहुत सोच-समझकर लिखा गया है, जो कहानी में एक ऐसा मोड़ लाएगा जिसकी दर्शकों ने कल्पना भी नहीं की होगी।

अजय देवगन को मिलेगी जयदीप अहलावत से कड़ी टक्कर (Ajay Devgn Jaideep Ahlawat)

फिल्म की असली जान यानी अजय देवगन एक बार फिर 'विजय सालगांवकर' बनकर अपने परिवार को बचाते नजर आएंगे। वहीं, तब्बू (आईजी मीरा देशमुख) का किरदार भी वापसी कर रहा है। इन दोनों के बीच चलने वाली 'चूहे-बिल्ली की दौड़' ही इस सीरीज की पहचान है।

'दृश्यम 3' की रिलीज डेट आई सामने (Drishyam 3 Release Date)

विजय सालगांवकर ने पिछली दो फिल्मों में कानून की आंखों में धूल झोंककर खुद को बचा लिया था, लेकिन क्या वह तीसरी बार भी ऐसा कर पाएंगे? खासकर तब, जब उनके सामने जयदीप अहलावत जैसा कोई दमदार अधिकारी खड़ा हो। बता दें, अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार नहीं बल्कि जयदीप अहलावत नजर आएंगे। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ajay devgn

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

27 Dec 2025 10:09 am

Published on:

27 Dec 2025 10:05 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अक्षय खन्ना के ‘दृश्यम 3’ छोड़ते ही इस एक्टर की हुई एंट्री! अजय देवगन को देगा कांटे की टक्कर

