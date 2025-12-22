22 दिसंबर 2025,

सोमवार

बॉलीवुड

FA9LA गाने में अक्षय खन्ना ने उड़ाया गर्दा, अब लुक को लेकर डिजाइनर ने किया बड़ा खुलासा

Akshaye Khanna Dhurandhar look: फिल्म धुरंधर में लोग जितना अक्षय खन्ना के डांस के दीवाने हुए हैं उतना ही उनका लुक भी छाया हुआ है। ऐसे में रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना के लुक के बारे में उनकी डिजाइनर ने बताया है कि आखिर क्यों एक्टर को वो लुक दिया गया था। उसके पीछे क्या कहानी थी...

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 22, 2025

Akshaye Khanna Sher-E-Baloch FA9LA Song look in Dhurandhar designer big reveals she deliberately stayed away from traditional silks

अक्षय खन्ना का फिल्म धुरंधर में लुक

Akshaye Khanna Dhurandhar look: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए झंडे गाड़ रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज इस कदर है कि सिनेमाघरों में हर बीतते दिन के साथ फिल्म इतिहास रच रही है। वैसे तो फिल्म का हर सीन और गाना इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इस बार लाइमलाइट लूट ली है अक्षय खन्ना ने। इसी बीच उनके FA9LA गाने के लुक को लेकर डिजाइनर ने बड़ा खुलासा किया है।

धुरंधर का गाना 'FA9LA' लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच चुका है। बीट्स और अक्षय खन्ना के जबरदस्त हुक स्टेप्स के अलावा, फ्लिपेराची के इस बहरीनी हिप-हॉप गाने में एक्टर का 'शेर-ए-बलूच' लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा है। अब इस लुक को तैयार करने वाली कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने सोशल मीडिया पर उन बारीकियों का खुलासा किया है, जिन्होंने 'रहमान डकैत' के इस किरदार में जान फूंक दी।

ऑल-ब्लैक लुक और सफेद पगड़ी का जादू (Akshaye Khanna Dhurandhar look)

स्मृति चौहान ने बताया कि अक्षय के किरदार को एक प्रभावशाली और पावरफुल औरा (Aura) देने के लिए 'ऑल-ब्लैक' लुक को चुना गया। उन्होंने कहा, "हम उन्हें इस पूरे सीक्वेंस के लिए पूरी तरह से काले लिबास में दिखाना चाहते थे, ताकि भीड़ के बीच वह आकर्षण का केंद्र बने रहें और सबका ध्यान सिर्फ उन्हीं पर रहे।"

इस लुक में सबसे दिलचस्प रही उनकी सफेद पगड़ी। स्मृति के अनुसार, टीम पहले रंग को लेकर काफी दुविधा में थी, लेकिन आखिर में 'ब्लैक एंड व्हाइट' के क्लासिक कॉम्बिनेशन को चुना गया। उन्होंने कहा, "यह कंट्रास्ट हमारे आसपास के रंगों के समुद्र को काटता है, जिससे अक्षय का किरदार सबसे अलग और निखर कर सामने आता है।"

अक्षय कुमार का लुक भी डांस के साथ हुआ वायरल (Akshaye Khanna Dance FA9LA)

पूरी टीम चाहती थी कि अक्षय का लुक बलूचिस्तान की मिट्टी और संस्कृति की महक दे। इसके लिए एक पारंपरिक पोशाक चुनी गई, लेकिन उसे आधुनिक टच दिया गया। अक्षय ने स्लिम-फिट चीनी कॉलर वाला काला कुर्ता पहना था, जिसे एक बंदगला जैकेट के साथ पेयर किया गया था।

यहां एक खास बात यह रही कि डिजाइनर ने इसके लिए सिल्क वूल ब्लेंड मटीरियल का इस्तेमाल किया। स्मृति ने बताया कि वे जानबूझकर पारंपरिक रेशम (सिल्क) से दूर रहे, क्योंकि वे चाहते थे कि कपड़े में सूती मटीरियल जैसी मजबूती और वजन दिखे, जो डकैत के किरदार की गंभीरता को दिखा सके।

20 मीटर नहीं, सिर्फ 6 मीटर की सलवार

नीचे के पहनावे के लिए डिजाइनर ने एक स्मार्ट फैसला लिया। आमतौर पर पूरी बलूची सलवार बनाने में 15 से 20 मीटर कपड़ा लगता है, लेकिन अक्षय खन्ना के फ्रेम और पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए सेमी-बलूची सलवार बनाई गई। इसे बनाने में केवल 6 मीटर कपड़े का उपयोग हुआ, ताकि यह उनके लुक को भारी न बनाए और वह सहजता से परफॉर्म कर सकें।

आखिर में, उनके पश्मीना स्कार्फ ने पूरे लुक में चार चांद लगा दिए। स्मृति ने कहा, "हवा में उड़ता हुआ यह स्कार्फ उनके 'शांत स्वैग' को और भी बढ़ा देता है।"

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

22 Dec 2025 09:12 am

Published on:

22 Dec 2025 09:04 am

FA9LA गाने में अक्षय खन्ना ने उड़ाया गर्दा, अब लुक को लेकर डिजाइनर ने किया बड़ा खुलासा

