FA9LA गाने में अक्षय खन्ना ने उड़ाया गर्दा, अब लुक को लेकर डिजाइनर ने किया बड़ा खुलासा

Akshaye Khanna Dhurandhar look: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए झंडे गाड़ रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज इस कदर है कि सिनेमाघरों में हर बीतते दिन के साथ फिल्म इतिहास रच रही है। वैसे तो फिल्म का हर सीन और गाना इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इस बार लाइमलाइट लूट ली है अक्षय खन्ना ने। इसी बीच उनके FA9LA गाने के लुक को लेकर डिजाइनर ने बड़ा खुलासा किया है।