बॉलीवुड

अरिजीत सिंह के बाद अब विशाल ददलानी छोड़ेंगे प्लेबैक सिंगिंग? बोले- अपने फैसले लेने का हक है…

Vishal Dadlani On Arijit Singh Retirement: बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के फैसले के बाद अब दिग्गज सिंगर विशाल ददलानी ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विशाल ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 08, 2026

Vishal Dadlani On Arijit Singh Retirement

Vishal Dadlani On Arijit Singh Retirement (सोर्स- एक्स)

Vishal Dadlani On Arijit Singh Retirement: बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री इन दिनों एक बड़े फैसले को लेकर चर्चा में है। देश के सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर्स में शुमार अरिजीत सिंह द्वारा प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने के ऐलान ने हर किसी को चौंका दिया। उनके इस कदम पर जहां फैंस भावुक नजर आए, वहीं कई कलाकारों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब इस कड़ी में मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी का बयान सामने आया है, जिसने इस पूरे मुद्दे को एक अलग ही नजरिए से देखने की सीख दी है।

विशाल ददलानी ने अरिजीत पर की बात (Vishal Dadlani On Arijit Singh Retirement)

विशाल ददलानी ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से बातचीत करते हुए साफ शब्दों में कहा कि हर इंसान को अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद लेने का पूरा हक है। किसी कलाकार के फैसले पर सवाल उठाना या उसकी वजह जानने की जिद करना सही नहीं है। उनके मुताबिक, अरिजीत ने जो भी फैसला लिया है, वह उनके जीवन और मानसिक शांति से जुड़ा है और इसे उसी तरह स्वीकार किया जाना चाहिए।

'अपने लिए जियो- विशाल ददलानी (Vishal Dadlani On Arijit Singh Retirement)

विशाल ददलानी ने अरिजीत सिंह के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि आखिरकार हर इंसान को अपने लिए जीना चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि काम से प्यार होना जरूरी है, लेकिन खुशी उससे भी ज्यादा अहम है। विशाल ने यह बात स्वीकार की कि वह खुद भी भविष्य में इसी तरह का कोई फैसला ले सकते हैं, अगर उन्हें लगे कि जिंदगी उन्हें किसी और दिशा में ले जा रही है।

उनका मानना है कि कलाकार होना सिर्फ लगातार काम करते रहना नहीं है, बल्कि खुद को खुश रखना और अपने मन की सुनना भी उतना ही जरूरी है। विशाल के इस बयान को इंडस्ट्री में एक परिपक्व सोच के तौर पर देखा जा रहा है।

बर्नआउट पर अलग सोच

जहां अक्सर म्यूजिक इंडस्ट्री में बर्नआउट को बड़ी समस्या माना जाता है, वहीं विशाल ददलानी की राय इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि संगीत एक विशाल समंदर की तरह है, जिसमें इंसान कभी एक किनारे जाता है तो कभी दूसरे। जब तक इंसान अपने काम का आनंद ले रहा है, तब तक थकान या बर्नआउट जैसी चीजें मायने नहीं रखतीं।

उन्होंने लोगों को सलाह दी कि जीवन में सिर्फ काम तक सीमित न रहें। किसी और शौक को भी जगह दें—चाहे वह ट्रेकिंग हो, तैराकी हो, दौड़ लगाना हो या फिर कोई नई स्किल सीखना। इससे मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं।

अरिजीत सिंह का फैसला क्यों है अहम?

गौरतलब है कि अरिजीत सिंह ने नए साल की शुरुआत में अपने फैसले की जानकारी दी थी। उन्होंने अपने संदेश में सुनने वालों का धन्यवाद करते हुए कहा था कि यह सफर शानदार रहा, लेकिन अब वो प्लेबैक सिंगिंग में नए असाइनमेंट नहीं लेंगे। उनके इस फैसले ने इंडस्ट्री में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या कलाकारों को समय पर रुक जाना चाहिए।

विशाल ददलानी की बातों से साफ है कि वो इस फैसले को साहसिक और आत्मसम्मान से जुड़ा मानते हैं। उनका संदेश सिर्फ अरिजीत के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने काम और निजी खुशी के बीच संतुलन तलाश रहा है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अरिजीत सिंह के बाद अब विशाल ददलानी छोड़ेंगे प्लेबैक सिंगिंग? बोले- अपने फैसले लेने का हक है…

