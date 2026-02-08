अरिजीत सिंह के बाद अब विशाल ददलानी छोड़ेंगे प्लेबैक सिंगिंग? बोले- अपने फैसले लेने का हक है…

Vishal Dadlani On Arijit Singh Retirement: बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री इन दिनों एक बड़े फैसले को लेकर चर्चा में है। देश के सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर्स में शुमार अरिजीत सिंह द्वारा प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने के ऐलान ने हर किसी को चौंका दिया। उनके इस कदम पर जहां फैंस भावुक नजर आए, वहीं कई कलाकारों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब इस कड़ी में मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी का बयान सामने आया है, जिसने इस पूरे मुद्दे को एक अलग ही नजरिए से देखने की सीख दी है।