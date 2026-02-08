8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

आधी रात कंगाली की हालत में सेलिना जेटली ने छोड़ा देश, भाई की रिहाई के लिए दिन-रात किए एक, अब बयां किया दर्द

Celina Jaitly Gets Emotional on Brother Detained: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने हाल ही में उस दर्द को बयां किया है जो पिछले कई सालों से उन्हें अंदर से खाए जा रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 08, 2026

Celina Jaitly Gets Emotional on Brother Detained

Celina Jaitly (सोर्स- एक्स)

Celina Jaitly Gets Emotional on Brother Detained: बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली की जिंदगी बीते कुछ वर्षों में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। ग्लैमर की दुनिया से दूर, वो एक ऐसी निजी लड़ाई लड़ रही हैं, जिसमें दर्द, डर और हौसले-तीनों देखने को मिलते हैं। सेलिना इन दिनों अपने भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ रही हैं, जिन्हें सितंबर 2024 से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हिरासत में रखा गया है। इस संघर्ष ने सेलिना को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर दिया, जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी।

एक्ट्रेस ने बयां किया दर्द (Celina Jaitly Gets Emotional on Brother Detained)

सेलिना ने पीटीआई से बात करते हुए हाल ही में खुलासा किया कि जब उन्हें अपने भाई की हिरासत की खबर मिली, तब वो ऑस्ट्रिया में रह रही थीं। ये सूचना उन्हें देर रात फोन कॉल के जरिए मिली थी। शुरुआती पल में वो इसे मजाक समझ बैठीं, लेकिन धीरे-धीरे जब सच्चाई सामने आई, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस वक्त उनकी खुद की जिंदगी भी उथल-पुथल से गुजर रही थी। वह एक टूटते हुए रिश्ते और घरेलू हिंसा के मानसिक आघात से जूझ रही थीं।

टूटी शादी और बच्चों की जिम्मेदारी

सेलिना पहले ही अपने अलग रह रहे पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चों की खातिर वो लंबे समय तक उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन हालात लगातार बदतर होते चले गए। भावनात्मक, आर्थिक और पारिवारिक सहारे के बिना वह खुद को अकेला महसूस कर रही थीं। ऐसे समय में भाई की हिरासत की खबर उनके लिए किसी तूफान से कम नहीं थी।

आधी रात लिया सबसे बड़ा फैसला (Celina Jaitly Gets Emotional on Brother Detained)

सेलिना ने बताया कि उन्हें एहसास हो गया था कि अगर वो ऑस्ट्रिया में रहीं, तो अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। इसी सोच के साथ उन्होंने रात एक बजे, लगभग बिना पैसों के, क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक किया और भारत के लिए रवाना हो गईं। ये फैसला उनके जीवन का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम था।

भारत लौटने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुईं। उन्हें अपने ही घर में प्रवेश के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसके साथ-साथ उन्होंने अपने भाई के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कानूनी लड़ाई और उम्मीद की किरण

सेलिना ने अदालत में याचिका दाखिल कर अपने भाई की कथित गैरकानूनी हिरासत का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय तक न तो उनके भाई की स्थिति की जानकारी दी गई और न ही उसे पर्याप्त कानूनी मदद मिली। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया गया, जिसके चलते यूएई की एक लॉ फर्म को उनके भाई का केस बिना फीस के लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

विक्रांत जेटली, जो भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद दुबई में बस गए थे और वहां एक कंपनी की सह-स्थापना की थी। सेलिना का कहना है कि वह इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगी।

ये भी पढ़ें

कैंसर ने ली 47 साल के सिंगर की जान, इंडस्ट्री में पसरा मातम, दुनिया को अलविदा कह गए ब्रैड अर्नोल्ड
हॉलीवुड
Brad Arnold Dies

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Feb 2026 06:23 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आधी रात कंगाली की हालत में सेलिना जेटली ने छोड़ा देश, भाई की रिहाई के लिए दिन-रात किए एक, अब बयां किया दर्द

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

विधु विनोद चोपड़ा ने काटा मनोज बाजपेयी की पत्नी शबाना रजा का हाथ, बॉबी देओल भी रह गए थे सन्न

Vidhu Vinod Chopra Bite Manoj Bajpayee Wife Shabana Raza Hand
बॉलीवुड

अरिजीत सिंह के बाद अब विशाल ददलानी छोड़ेंगे प्लेबैक सिंगिंग? बोले- अपने फैसले लेने का हक है…

Vishal Dadlani On Arijit Singh Retirement
बॉलीवुड

एपस्टीन फाइल्स में आया Bill Gates का नाम, ट्विंकल खन्ना ने कसा तंज, बोलीं- मैंने माइक्रोसॉफ्ट का बॉयकॉट…

अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने एपस्टीन फाइल्स में बिल गेट्स के नाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ट्विंकल ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का बहिष्कार करने का मन बना लिया था।
बॉलीवुड

7 साल बड़े क्रिकेट होस्ट संग सात फेरे लेंगी कृतिका कामरा, शादी की तैयारियों में जुटा कपल

Kritika Kamra & Gaurav Kapur To Tie The Knot
बॉलीवुड

सुशांत केस के सालों बाद रिया चक्रवर्ती का छलका दर्द, बोलीं- लोग बहुत खराब…नहीं दिया किसी ने काम

Rhea Chakraborty Emotional On Not Getting Work
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.