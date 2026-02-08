आधी रात कंगाली की हालत में सेलिना जेटली ने छोड़ा देश, भाई की रिहाई के लिए दिन-रात किए एक, अब बयां किया दर्द

Celina Jaitly Gets Emotional on Brother Detained: बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली की जिंदगी बीते कुछ वर्षों में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। ग्लैमर की दुनिया से दूर, वो एक ऐसी निजी लड़ाई लड़ रही हैं, जिसमें दर्द, डर और हौसले-तीनों देखने को मिलते हैं। सेलिना इन दिनों अपने भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ रही हैं, जिन्हें सितंबर 2024 से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हिरासत में रखा गया है। इस संघर्ष ने सेलिना को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर दिया, जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी।