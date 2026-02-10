10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

बॉलीवुड

रणवीर सिंह को मिली धमकी, व्हाट्सऐप पर आए मैसेज में करोड़ों की मांग

Ranveer Singh Receives Threat: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को धमकी मिलने की खबर ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 10, 2026

Ranveer Singh Receives Death Threat

Ranveer Singh Receives Death Threat (सोर्स- एक्स)

Ranveer Singh Receives Threat: बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हाल ही में अभिनेता को कथित तौर पर धमकी मिलने का मामला सामने आने के बाद इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि इस धमकी में सीधे तौर पर रणवीर से करोड़ों मांगे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं।

रणवीर सिंह को आया धमकी भरा मैसेज (Ranveer Singh Receives Threat)

रणवीर सिंह के चाहने वालों के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। रणवीर को धमकी भरा मैसेज व्हाट्सऐप वॉइस के जरिए आया है, जिसमें उनसे करोड़ों की मांग की गई है। इसके बाद रणवीर के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस भी रणवीर की शिकायत के बाद चौकन्ना हो गई है।

रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई थी फायरिंग

बता दें कि 31 जनवरी आधी रात को रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई. रोहित शेट्टी के घर बाहर 5 राउंड फायरिंग हुई थी. इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ था. मुंबई पुलिस इसकी जांच में लगी है. इस मामले में अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं. मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि इस मामले में जो हथियार सप्लाई करने वाला आरोपी आसाराम फासले गिरफ्तार हुआ है वो पिछले 4 सालों से गैरेज मैकेनिक की आड़ में बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा था। इससे पहले एक्टर सलमान खान के घर पर भी फायरिंग हुई थी. ये फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई थी.

Updated on:

10 Feb 2026 06:36 pm

Published on:

10 Feb 2026 06:11 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रणवीर सिंह को मिली धमकी, व्हाट्सऐप पर आए मैसेज में करोड़ों की मांग

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सलमान खान के घर में गणपति बप्पा…महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने RSS विवाद पर तोड़ी चुप्पी

Salman Khan RSS Event Controversy
बॉलीवुड

जेल में बंद राजपाल यादव के लिए अब केआरके ने खोला मदद का पिटारा, बॉलीवुड के कई सितारों ने दिया सहारा

Rajpal Yadav in Tihar Jail Cheque Bounce Case
बॉलीवुड

करण जौहर पर फूटा गोविंदा का गुस्सा, विक्की कौशल की फिल्म पर मड़ा आरोप, बोले- मेरी जिंदगी को फिल्मी मसाला…

Govinda Lashes Out on Karan Johar
बॉलीवुड

Upcoming Releases: रोमांस-थ्रिलर से लेकर हॉरर-सस्पेंस तक, वैलेंटाइन वीक में इन फिल्मों-सीरीज का होगा धमाका

Upcoming Releases
मनोरंजन

जेल में बंद राजपाल यादव की हालत देख नहीं पाया ये बड़ा प्रोड्यूसर, करोड़ों की मदद का एलान, गुरमीत चौधरी ने भी लगाई गुहार

Rajpal Yadav in Tihar Jail
बॉलीवुड
