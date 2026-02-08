कैंसर ने ली 47 साल के सिंगर की जान, इंडस्ट्री में पसरा मातम, दुनिया को अलविदा कह गए ब्रैड अर्नोल्ड

Brad Arnold Dies: अमेरिकी रॉक म्यूजिक की दुनिया को एक गहरा झटका लगा है। ग्रैमी-नॉमिनेटेड मशहूर रॉक बैंड '3 डोर्स डाउन' के लीड सिंगर और सह-संस्थापक ब्रैड अर्नोल्ड का 47 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से स्टेज 4 किडनी कैंसर से जूझ रहे थे। बीमारी का पता चलने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से न सिर्फ हॉलीवुड इंडस्ट्री बल्कि दुनियाभर में फैले उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है।