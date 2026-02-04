सॉरी पापा… एक गेम की वजह से 3 बहनो ने किया सुसाइड, देख ली ये 5 फिल्में तो गेमिंग से कर लेंगे किनारा

Hollywood Movie: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने हर माता-पिता की नींद उड़ा दी है। एक टास्क-बेस्ड 'कोरियन लवर गेम' की लत के चलते तीन सगी बहनों ने जिनकी उम्र 12, 14 और 16 साल थी, बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। उनके आखिरी शब्द थे 'सॉरी पापा'। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि लड़कियां उस गेम की इतनी आदी हो चुकी थीं कि टास्क पूरा न कर पाने के डर और मानसिक दबाव ने उन्हें मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया।