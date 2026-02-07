तालाब में मिली बेटे की लाश, 3 दिन से था लापता, फेमस रैपर पर टूटा दुखों का पहाड़

जवान बेटे को खोने के गम में लिल जॉन पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी कर अपना दर्द लोगों से बांटा हैं। लिल जॉन ने कहा, "हमारे बेटे नाथन की मौत की खबर देते हुए मेरा दिल बैठ रहा है। उसकी मां निकोल स्मिथ और मैं गहरे सदमे में हैं। नाथन एक बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव का लड़का था। वह बेहद समझदार और अच्छे दिल वाला था। हमें अपने बेटे पर हमेशा गर्व रहा और हम उसे बहुत प्यार करते थे। हमने उसके साथ बिताए आखिरी पलों में भी उसे वही प्यार और सम्मान दिया, जिसका वह हकदार था।"