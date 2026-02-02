दलाई लामा ने जीता ग्रैमी अवॉर्ड, इस बड़ी कैटेगरी में मिला ये पुरस्कार

Dalai Lama Grammy Award: दुनिया को शांति, करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने अब संगीत और कला की दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी जीत का परचम लहराया है। लॉस एंजेलिस में आयोजित '68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार' (68th Grammy Awards) समारोह में दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी अवॉर्ड जीता है। जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि आखिर क्यों 90 साल के दलाई लामा को यह पुरस्कार मिला है? तो आइये जानते हैं किस कैगेटरी में उन्हें यह सम्मान दिया गया है।