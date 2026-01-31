मौत की तैयारी कर रहे हैं जैकी चैन? रिकॉर्ड किया गुडबाय सॉन्ग, बोले- यह गाना मेरी जिंदगी के आखिरी…

मौत की तैयारी कर रहे हैं जैकी चैन?
Jackie Chans Posthumous Farewell Song: अपनी फुर्ती और जबरदस्त कुंग-फू एक्शन से दुनिया भर के करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार जैकी चैन ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसे सुनकर उनके फैंस हैरान रह गए हैं। 71 साल के जैकी चैन ने बताया कि उन्होंने एक खास गाना रिकॉर्ड किया है, लेकिन यह गाना उनके जीते-जी कभी रिलीज नहीं किया जाएगा। इसे उनकी मौत के बाद दुनिया के लिए उनके 'आखिरी संदेश' (Final Message) के रूप में जारी किया जाएगा।
बीजिंग में अपनी नई फिल्म 'अनएक्सपेक्टेड फैमिली' (Unexpected Family) के प्रीमियर के दौरान जैकी चैन काफी सीरियस नजर आए। उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, उन्होंने अपने कई करीबी दोस्तों और अजीज लोगों को खोया है। इन घटनाओं ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है। जैकी ने कहा, "जिंदगी बहुत छोटी है। मैंने महसूस किया कि जो बातें दिल में हैं, उन्हें समय रहते कह देना चाहिए। यह गाना मेरी जिंदगी के आखिरी विचारों का निचोड़ है।"
जैकी चैन के मुताबिक, उनके परिवार और मैनेजमेंट ने फिलहाल इस गाने को रिलीज न करने की सलाह दी है। इसलिए यह तय किया गया है कि यह इमोशनल गाना दुनिया के सामने उसी दिन आएगा, जब जैकी इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। प्रीमियर के दौरान जब फैंस ने उनसे गाने की दो लाइनें सुनाने की गुजारिश की, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, "अगर मैंने इसे अभी गा दिया, तो आप सभी रोने लगेंगे।" अब इसे सुनकर उनके फैंस का कहना है कि क्या सच में जैकी चैन अपनी मरने की तैयारी कर रहे हैं जो उन्होंने गाना रिकॉर्ड भी कर लिया है।
जैकी चैन हमेशा अपनी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपनी नई फिल्म में वह बिल्कुल अलग रूप में नजर आएंगे। इसमें वह एक ऐसे बुजुर्ग का किरदार निभा रहे हैं जो 'अल्जाइमर' (भूलने की बीमारी) से जूझ रहा है। जैकी ने कहा, "मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक एक्शन स्टार नहीं, बल्कि एक मंझा हुआ कलाकार भी हूं।" इस रोल के लिए उन्होंने हॉस्पिटल जाकर मरीजों को करीब से समझा ताकि वह बुजुर्गों के दर्द को पर्दे पर सही ढंग से उतार सकें।
प्रीमियर के दौरान जैकी चैन ने दुनिया के उन इलाकों को याद किया जहां संकट है, खासकर गाजा का जिक्र करते हुए एक इमोशनल बात कही। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बच्चे का वीडियो देखा जो कह रहा था कि उनके यहां बच्चे कभी बड़े नहीं होते (युद्ध के कारण)। जैकी चैन ने भावुक होकर कहा, "हम जो आज बूढ़े हो पाए हैं, सच में बहुत भाग्यशाली हैं। हमें जीवन के हर पल की कद्र करनी चाहिए।"
