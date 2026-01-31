मौत की तैयारी कर रहे हैं जैकी चैन? रिकॉर्ड किया गुडबाय सॉन्ग, बोले- यह गाना मेरी जिंदगी के आखिरी…

जैकी चैन के मुताबिक, उनके परिवार और मैनेजमेंट ने फिलहाल इस गाने को रिलीज न करने की सलाह दी है। इसलिए यह तय किया गया है कि यह इमोशनल गाना दुनिया के सामने उसी दिन आएगा, जब जैकी इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। प्रीमियर के दौरान जब फैंस ने उनसे गाने की दो लाइनें सुनाने की गुजारिश की, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, "अगर मैंने इसे अभी गा दिया, तो आप सभी रोने लगेंगे।" अब इसे सुनकर उनके फैंस का कहना है कि क्या सच में जैकी चैन अपनी मरने की तैयारी कर रहे हैं जो उन्होंने गाना रिकॉर्ड भी कर लिया है।