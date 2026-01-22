महीनों नहाता नहीं है ये अभिनेता, को-स्टार्स को आती है बदबू? पांच साल बाद खुद एक्टर ने बताया सच

सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे, बहसें शुरू हो गईं और लोग बिना सच्चाई जाने अपनी राय देने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि एश्टन कुचर से मिलने वाले लोग तक उनसे इस विषय पर सवाल करने लगे। इंटरनेट पर ये बात फैल गई कि एश्टन कुचर महीनों तक नहाते नहीं है और उनके को-स्टार्स को उनसे बदबू आती है। अब हाल ही में अपनी नई वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान एश्टन ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोग उनकी बातों को गलत तरीके से समझ बैठे थे। उन्होंने साफ किया कि वह नियमित रूप से नहाते हैं और फिटनेस और शूटिंग के बाद साफ-सफाई को लेकर कोई समझौता नहीं करते।