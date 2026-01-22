महीनों नहाता नहीं है ये अभिनेता, को-स्टार्स को आती है बदबू? पांच साल बाद खुद एक्टर ने बताया सच

Ashton Kutcher On Viral Bathing Rumours (सोर्स- एक्स)
Ashton Kutcher On Viral Bathing Rumors: मनोरंजन जगत में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ और बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। रोमांटिक कॉमेडी से लेकर गंभीर किरदारों तक अपनी पहचान बना चुके इस एक्टर ने न सिर्फ बड़े पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी हमेशा अलग सोच दिखाई है। यही वजह है कि उनकी एक सामान्य बातचीत भी कभी-कभी इंटरनेट पर तूफान बन जाती है।
कुछ ऐसा ही हुआ उस अभिनेता के साथ भी, जिसकी शादी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा से हुई।कुछ साल पहले दोनों ने एक इंटरव्यू में अपनी रोजमर्रा की आदतों पर खुलकर बात की थी। लेकिन वही बातचीत सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह वायरल हुई कि इस कपल को लेकर एक अजीब अफवाह जन्म ले बैठी। अब करीब पांच साल बाद, आखिरकार उस अभिनेता ने खुद सामने आकर पूरे विवाद पर हंसते हुए चुप्पी तोड़ी है। ये अभिनेता कोई और नहीं बल्कि हॉलीवुड एक्टर एश्टन कुचर हैं।
साल 2021 में एश्टन कुचर और उनकी पत्नी मिला कुनिस एक पॉडकास्ट में मेहमान बने थे। बातचीत के दौरान मिला ने अपने बचपन के अनुभव साझा किए और बताया कि हर दिन नहाना उनके लिए हमेशा संभव नहीं रहा। इसी कड़ी में बच्चों की परवरिश और साफ-सफाई को लेकर सामान्य बातें हुईं। एश्टन ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में अपनी दिनचर्या का जिक्र किया, लेकिन इंटरनेट ने इन बातों को पूरी तरह अलग मतलब दे दिया। देखते ही देखते यह अफवाह फैल गई कि यह कपल नहाता ही नहीं है।
सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे, बहसें शुरू हो गईं और लोग बिना सच्चाई जाने अपनी राय देने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि एश्टन कुचर से मिलने वाले लोग तक उनसे इस विषय पर सवाल करने लगे। इंटरनेट पर ये बात फैल गई कि एश्टन कुचर महीनों तक नहाते नहीं है और उनके को-स्टार्स को उनसे बदबू आती है। अब हाल ही में अपनी नई वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान एश्टन ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोग उनकी बातों को गलत तरीके से समझ बैठे थे। उन्होंने साफ किया कि वह नियमित रूप से नहाते हैं और फिटनेस और शूटिंग के बाद साफ-सफाई को लेकर कोई समझौता नहीं करते।
एश्टन और मिला ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो भी साझा किया था, जिसमें उन्होंने इन अफवाहों को हंसी में उड़ा दिया। वीडियो में दोनों बच्चों को नहलाते दिखे और ये साफ मैसेज दिया कि इंटरनेट की बातों को दिल पर नहीं लिया जाना चाहिए।
वर्क फ्रंट की बात करें तो एश्टन कुचर हाल ही में वेब सीरीज ‘द ब्यूटी’ में नजर आए हैं, जिसमें वो एक शक्तिशाली और रहस्यमयी किरदार निभा रहे हैं। उनकी यह भूमिका उनके पुराने रोमांटिक इमेज से बिल्कुल अलग है और दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। असल जिंदगी में जहां एश्टन एक जिम्मेदार पिता और पति हैं, वहीं प्रोफेशनल लाइफ में वो लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं।
