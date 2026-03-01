जाह्नवी कपूर ने हॉलीवुड के इस चाइल्ड एक्टर पर लुटाया प्यार, बोलीं- ‘दिमाग से नहीं निकल रही फिल्म’

'Hamnet' की कहानी 16वीं सदी के इंग्लैंड में रहने वाले एक परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका ताल्लुक मशहूर नाटककार William Shakespeare से माना जाता है। यह कहानी उनके बेटे 'हैमनेट' के जीवन और उसकी अचानक हुई मृत्यु के बाद परिवार पर पड़े गहरे भावनात्मक असर को दिखाती है। फिल्म में खास तौर पर मां एग्नेस (Agnes) के दुख, मातृत्व और उस खालीपन को दिखाया गया है, जो बेटे को खोने के बाद परिवार की जिंदगी बदल देता है। माना जाता है कि इस दुखद घटना ने बाद में शेक्सपियर को उनकी पॉपुलर नॉवेल 'Hamlet' लिखने के लिए प्रेरित किया। कुल मिलाकर, Hamnet प्यार, दुःख, फैमिली और रचनात्मकता की बेहद इमोशनल और सेंसिटिव कहानी दिखाती है।