फिर बिगड़ी अनुराग डोभाल की तबियत, मैनेजर ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- ‘जिंदगी के लिए कर रहे हैं संघर्ष’

Anurag Dobhal Health Update: यूट्यूबर और बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट रह चुके अनुराग डोभाल अस्पताल से डिस्चार्ज होने के कुछ ही समय बाद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके मैनेजर ने रविवार (15 मार्च) को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घर ले जाते समय डोभाल को सांस लेने में तकलीफ हुई। अनुराग डोभाल के मैनेजर रोहित पांडे के अनुसार, डॉक्टरों ने उनकी सेहत में हुए सुधार की पुष्टि करने के बाद यूट्यूबर 'The UK07 Rider' को डिस्चार्ज कर दिया था। हालांकि, देहरादून लौटते समय उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई।