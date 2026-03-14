‘उनकी हालत और सीरियस हो गई है…’अनुराग डोभाल की हेल्थ को लेकर मैनेजर ने दिया बड़ा अपडेट

अनुराग के हादसे के बाद उनकी पत्नी रितिका उनसे अस्पताल में मिलने गईं और तब से उनके साथ हैं। शुक्रवार को पत्नी रितिका ने भावुक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अनुराग की सेहत के बारे में बताते हुए लिखा था कि उनकी हालत में सुधार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई हर बात सही नहीं होती। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। ख़बरों के मुताबिक, अनुराग की पत्नी रितिका आठ महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट हैं। कपल अपने पहले बच्चे के दुनिया में आने की प्रतीक्षा कर रहा हैं।