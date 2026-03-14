‘उनकी हालत और सीरियस हो गई है…’अनुराग डोभाल की हेल्थ को लेकर मैनेजर ने दिया बड़ा अपडेट

अनुराग डोभाल के मैनेजर ने दिया बड़ा हेल्थ अपडेट। (फोटो सोर्स: anurag_dobhal/instagram)
Anurag Dobhal Health Update: यूट्यूबर और बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल हाल ही में इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान दिल्ली-देहरादून हाईवे पर तेज रफ्तार से कार चलाते हुए दुर्घटना का शिकार हो गए थे। बता दें कि घटना से पहले उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो में अपने पेरेंट्स पर उनको मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया था।
एक्सीडेंट के बाद के बाद अनुराग को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। उनके मैनेजर रोहित पांडे समय-समय पर उनकी हेल्थ अपडेट उनके फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। कुछ घंटों पहले रोहित पांडे ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक और स्टोरी के जरिये उनकी हेल्थ को लेकर एक बड़ा अपडेट शेयर किया है।
रोहित पांडे ने लिखा, "अनुराग भाई की हालत आज सुबह तक स्टेबल थी, लेकिन अब उनकी हालत गंभीर हो गई है क्योंकि एक्सीडेंट में उनके फेफड़ों को भी आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है और इसके कारण उनमें बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो गया है।"
उन्होंने आगे लिखा, "उन्हें निमोनिया हो गया है। फिलहाल, वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं। हम आप सभी से उनके लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं।"
कुछ दिनों पहले अनुराग डोभाल ने यूट्यूब पर दो घंटे से अधिक का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अपने माता-पिता और बाकी फैमिली मेंबर्स की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए हैं। अनुराग ने परिवार पर आरोप लगाया कि उनके माता-पिता और भाई ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फैमिली ने इंटरकास्ट मैरिज के कारण उनकी पत्नी को घर में घुसने नहीं दिया और उनको परेशान किया। अनुराग ने ये भी बताया कि उन्होंने पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी।
इसके आगे उन्होंने कहा, "मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलाम (भाई) और श्रेया। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये फीलिंग एलिमिनेट करूं। इस वीडियो के बाद शायद मैं गायब हो जाऊंगा। मैं बस सोना चाहता हूं। 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, दिमाग एकदम खराब हो गया है।”
वीडियो में उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी पत्नी दूसरों के बहकावे में आकर उन्हें छोड़कर चली गई थी और उनका बच्चा ही उनकी एकमात्र उम्मीद था। जानकारी के लिए बता दें कि इस घटना के बाद इस वीडियो को उनके यूट्यूब चैनल से हटा दिया गया है।
अनुराग के हादसे के बाद उनकी पत्नी रितिका उनसे अस्पताल में मिलने गईं और तब से उनके साथ हैं। शुक्रवार को पत्नी रितिका ने भावुक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अनुराग की सेहत के बारे में बताते हुए लिखा था कि उनकी हालत में सुधार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई हर बात सही नहीं होती। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। ख़बरों के मुताबिक, अनुराग की पत्नी रितिका आठ महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट हैं। कपल अपने पहले बच्चे के दुनिया में आने की प्रतीक्षा कर रहा हैं।
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