IPL 2026 के बिच पंत की एक्स ने ईशा नेगी ने श्रेयस की टीम के लिए मारी पलटी? मिस्ट्री पोस्ट से मचा बवाल

मैच के दौरान सोशल मीडिया पर ईशा नेगी ने एक वीडियो और कुछ फोटोज शेयर कीं, जिसमें वो पंजाब किंग्स का झंडा हाथ में लेकर टीम को चीयर करती दिखीं। इसमें सबसे मजेदार बात ये थी कि उन्होंने अपने पोस्ट में Shreyas Iyer को अपना फेवरेट कप्तान बताया, जिससे फैंस के बीच सुर्खियां और भी तेज हो गई। बता दें, ईशा नेगी ने अपने पोस्ट के कैप्शन में जो लिखा उसमें एक लाइन ऐसी थी जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। उन्होंने लिखा कि उनकी बस एक ही चिंता है कि पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में टॉप से बस नीचे न आ जाए।