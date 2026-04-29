मुकेश खन्ना का रणवीर सिंह को अल्टीमेटम! 'धुरंधर' ठीक है, लेकिन शक्तिमान बनने की हिम्मत भी मत करना...

बता दें, मुकेश खन्ना ने नितेश तिवारी की मोस्टअवेटेड फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' में रणबीर कपूर की भगवान राम के रूप में कास्टिंग पर भी नाराजगी जताई है। टीजर पर राय मांगे जाने पर उन्होंने कहा कि टीजर हमेशा बेस्ट फुट फॉरवर्ड दिखाता है, असली परीक्षा पूरी फिल्म होती है। उन्होंने 'आदिपुरुष' का उदाहरण देते हुए कहा कि वो फिल्म रिलीज होने के बाद ही बोली थी। 'रामायण: पार्ट 1' में रणबीर कपूर के साथ सीता के रूप में साई पल्लवी, रावण के रूप में यश, हनुमान के रूप में सनी देओल और लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे हैं। ये फिल्म इस साल दिवाली पर और 'रामायण: पार्ट 2' अगले साल दिवाली 2027 पर रिलीज होगी।