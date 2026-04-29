‘अच्छा हुआ शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई’ 8 साल तक नेहा धूपिया ने ठुकराया प्रपोजल, फिर मां बनने की खबर से रचाई शादी

Neha Dhupia Pregnant before marriage: बॉलीवुड में शादियां अक्सर चर्चा का विषय रहती हैं, लेकिन जब साल 2018 में जब नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने अचानक अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालीं, तो हर कोई दंग रह गया था। बिना किसी शोर-शराबे के हुई इस शादी के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि नेहा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थीं। अब सालों बाद इस कपल ने अपनी इस दिलचस्प प्रेम कहानी और उस 'आशीर्वाद' (प्रेग्नेंसी) के बारे में खुलकर बात की है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह शुक्र मनाती हैं कि वह शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गईं।