मुकेश खन्ना को ले डूबी रणवीर सिंह को शक्तिमान ना बनाने की जिद्द, अब तक झेला करोड़ों का नुकसान

Mukesh Khanna On Ranveer Singh Shaktimaan: भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय सुपरहीरो किरदारों में शामिल ‘शक्तिमान’ एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह है इसके रीबूट को लेकर चल रही कास्टिंग की बहस। लंबे समय से खबरें सामने आ रही थीं कि बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह इस किरदार में नजर आ सकते हैं, लेकिन शक्तिमान का चेहरा रहे दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना इस फैसले से सहमत नहीं हैं। मुकेश खन्ना ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो रणवीर सिंह को शक्तिमान के किरदार में नहीं देखना चाहते फिर भले ही इसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े।