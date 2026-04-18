मुकेश खन्ना को ले डूबी रणवीर सिंह को शक्तिमान ना बनाने की जिद्द, अब तक झेला करोड़ों का नुकसान

Mukesh Khanna On Ranveer Singh Shaktimaan (सोर्स- एक्स)
Mukesh Khanna On Ranveer Singh Shaktimaan: भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय सुपरहीरो किरदारों में शामिल ‘शक्तिमान’ एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह है इसके रीबूट को लेकर चल रही कास्टिंग की बहस। लंबे समय से खबरें सामने आ रही थीं कि बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह इस किरदार में नजर आ सकते हैं, लेकिन शक्तिमान का चेहरा रहे दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना इस फैसले से सहमत नहीं हैं। मुकेश खन्ना ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो रणवीर सिंह को शक्तिमान के किरदार में नहीं देखना चाहते फिर भले ही इसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े।
मुकेश खन्ना ने जूम से बात करते हुए इस पूरे मामले पर बातचीत की है। उनका कहना है कि शक्तिमान की छवि लोगों के दिलों में गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसे में इस किरदार के लिए केवल अभिनय क्षमता ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और सादगी भी उतनी ही जरूरी है। उनका मानना है कि किसी ऐसे कलाकार की तलाश होनी चाहिए जिसकी पहले से कोई मजबूत स्टार इमेज न हो, ताकि दर्शक उसे पूरी तरह शक्तिमान के रूप में स्वीकार कर सकें।
दिलचस्प बात ये है कि मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह की अभिनय प्रतिभा की तारीफ भी की है। उन्होंने माना कि रणवीर एक एनर्जेटिक और बहुमुखी कलाकार हैं, जिन्होंने अलग-अलग तरह के किरदारों को सफलतापूर्वक निभाया है। इसके बावजूद उनका मानना है कि शक्तिमान का किरदार निभाने के लिए सिर्फ अभिनय कौशल पर्याप्त नहीं है। उनके मुताबिक, इस भूमिका के लिए चेहरे और व्यक्तित्व का मेल होना बेहद जरूरी है।
इस पूरे मामले का एक अहम पहलू यह भी है कि शक्तिमान प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय फिल्म कंपनी तैयार बैठी है। बावजूद इसके मुकेश खन्ना ने साफ कहा है कि वो जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करना चाहते। उन्होंने स्वीकार किया कि इस फैसले के कारण उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।
बताया जाता है कि अतीत में रणवीर सिंह ने खुद भी इस भूमिका में दिलचस्पी दिखाई थी और इस सिलसिले में एक मुलाकात भी हुई थी। हालांकि उस बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इतना ही नहीं, मुकेश खन्ना ने ये सुझाव भी दिया था अगर मौका मिले तो रणवीर शक्तिमान के फेमस खलनायक तमराज किलविश के किरदार में ज्यादा प्रभावशाली नजर आ सकते हैं।
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