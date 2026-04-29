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‘धुरंधर 2’ रचने वाली है नया इतिहास! ‘दंगल’ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर उड़ा दी है इंडस्ट्री की नींद

Dhurandhar 2 vs Dangal: फिल्म 'धुरंधर 2' अपनी कमाई के जबरदस्त आंकड़ों के साथ इतिहास रचने से बस कुछ कदम दूर है और इसने बॉक्स ऑफिस पर धांसू प्रदर्शन करते हुए सभी रिकॉर्ड तोड़ने की दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया है।

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मुंबई

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Shiwani Mishra

Apr 29, 2026

'धुरंधर 2' vs 'दंगल': इतिहास रचने से चंद कदम दूर है फिल्म! जानें कमाई के वो आंकड़े जिन्होंने इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी

'धुरंधर 2' vs 'दंगल' (फोटो सोर्स: X)

Dhurandhar 2 vs Dangal: हिंदी सिनेमा के इतिहास में 2 ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपनी अलग-अलग तरीके से पहचान बनाई है। बता दें, एक है आमिर खान की कल्ट क्लासिक 'दंगल' और दूसरी ओर है रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर 2: द रिवेंज'। बता दें, इसके साथ ही वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में 'दंगल' नंबर 1 पर है, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' ने जो तूफान मचाया है वो देखने लायक है।

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में 'दंगल' पहले, 'बाहुबली 2' दूसरे और 'धुरंधर 2' तीसरे नंबर पर है। बता दें, 'दंगल' ने दुनियाभर में 2,070 करोड़ रुपये से ज्यादा की ग्रॉस कमाई की है जबकि 'धुरंधर 2' ने 28 अप्रैल 2026 तक 1,780 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है। 'दंगल' की इस बढ़त के पीछे चीन का बड़ा हाथ है जहां से अकेले 1,305 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी।

लेकिन जब भारतीय बॉक्स ऑफिस की बात आती है तो फोटोज पूरी तरह बदल जाती है। इसके बाद 'धुरंधर 2' ने घरेलू बाजार में 1,132 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है जबकि 'दंगल' ने भारत में 387 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। इसके साथ ही, ग्रॉस के मामले में भी 'धुरंधर 2' ने भारत में 1,356 करोड़ रुपये कमाए जबकि 'दंगल' का भारतीय ग्रॉस 535 करोड़ रुपये था।

'धुरंधर 2' का ओवरसीज कलेक्शन

इंटरनेशनल लेवल पर 'दंगल' का कोई मुकाबला नहीं है। फिल्म ने विदेश से 1,535 करोड़ रुपये बटोरे जबकि 'धुरंधर 2' का ओवरसीज कलेक्शन 424 करोड़ रुपये रहा। दरअसल, फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि 'धुरंधर 2' अभी भी पूरी तेजी से दौड़ रही है और आने वाले वीकेंड में ये बॉलीवुड के कुछ और बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है। रणवीर सिंह और आदित्य धर की ये जोड़ी अब भारतीय सिनेमा की सबसे भरोसेमंद और कामयाब जोड़ियों में से एक है।

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Updated on:

29 Apr 2026 02:31 pm

Published on:

29 Apr 2026 02:28 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर 2’ रचने वाली है नया इतिहास! ‘दंगल’ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर उड़ा दी है इंडस्ट्री की नींद

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