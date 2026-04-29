‘धुरंधर 2’ रचने वाली है नया इतिहास! ‘दंगल’ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर उड़ा दी है इंडस्ट्री की नींद

Dhurandhar 2 vs Dangal: हिंदी सिनेमा के इतिहास में 2 ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपनी अलग-अलग तरीके से पहचान बनाई है। बता दें, एक है आमिर खान की कल्ट क्लासिक 'दंगल' और दूसरी ओर है रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर 2: द रिवेंज'। बता दें, इसके साथ ही वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में 'दंगल' नंबर 1 पर है, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' ने जो तूफान मचाया है वो देखने लायक है।