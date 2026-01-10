बचपन में बनी स्टार…फिर गुमनामी से ‘दंगल’ में यूं पलटी किस्मत, इस एक्ट्रेस की मुश्किल दौर को जान दंग रह जाएंगे आप

Fatima Sana Shaikh: बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने कैमरे के सामने अपना बचपन बिताया और कड़ी मेहनत से खुद के दम पर आज सुपरस्टार बन गए हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही काबिल एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं, जिनका हैं फातिमा सना शेख। जिन्हें दुनिया आज 'दंगल गर्ल' के नाम से जानती है, उनके लिए सफलता का ये सफर इतना आसान नहीं था कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने मायानगरी को अलविदा कहने का पूरा मन बना लिया था।