बचपन में बनी स्टार…फिर गुमनामी से ‘दंगल’ में यूं पलटी किस्मत, इस एक्ट्रेस की मुश्किल दौर को जान दंग रह जाएंगे आप

Fatima Sana Shaikh (सोर्स:x t @vegaent )
Fatima Sana Shaikh: बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने कैमरे के सामने अपना बचपन बिताया और कड़ी मेहनत से खुद के दम पर आज सुपरस्टार बन गए हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही काबिल एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं, जिनका हैं फातिमा सना शेख। जिन्हें दुनिया आज 'दंगल गर्ल' के नाम से जानती है, उनके लिए सफलता का ये सफर इतना आसान नहीं था कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने मायानगरी को अलविदा कहने का पूरा मन बना लिया था।
दरअसल, फातिमा सना शेख ने अपने एक्टिंग की शुरुआत सिर्फ 6 साल की उम्र में की थी। साल 1997 में आई दिग्गज एक्टर कमल हासन की फिल्म 'चाची 420' में वे एक छोटी बच्ची के किरदार में नजर आई थीं। इसके बाद उन्होंने अपनी मासूमियत और बेहतरीन अदाकारी से उसी समय दर्शकों का दिल जीत लिया था। हालांकि, बाल कलाकार के रूप में मिली इस पहचान के बाद उन्हें लीड एक्ट्रेस बनने के लिए लंबा इंतजार और काफी संघर्ष करना पड़ा।
इतना ही नहीं, फातिमा के करियर में एक ऐसा समय भी आया जब काम ना मिलने और लगातार स्ट्रगल की वजह से वे काफी परेशान हो गई थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया था। फातिमा ने बताया, "एक समय ऐसा था जब मुझे लगने लगा था कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है। मैंने फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रखने का मन बना लिया था और इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया था"
लेकिन जब फातिमा फोटोग्राफी में अपना करियर ढूंढ रही थीं, तभी उनकी किस्मत ने करवट ली और उन्हें आमिर खान की फिल्म 'दंगल' (2016) के लिए ऑडिशन का बुलावा आया। बता दें, गीता फोगाट के रोल के लिए उन्होंने जी-तोड़ मेहनत की और फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया। इसी फिल्म के बाद से उन्हें इंडस्ट्री में 'दंगल गर्ल' की नई पहचान मिली।
इतना ही नहीं, फातिमा सना शेख ने कभी भी 'सेफ गेम' नहीं खेला, उन्होंने 'थग्स ऑफ हिंदोस्तान', 'लूडो' और 'सैम बहादुर' जैसी फिल्मों में चुनौतीपूर्ण किरदार निभाईं। बता दें, 'सैम बहादुर' में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वे किसी भी रोल में खुद को ढाल सकती हैं।
फिलहाल, फातिमा की 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, अनुराग बसु की 'मेट्रो इन दिनों' और नेटफ्लिक्स पर आई 'आप जैसा कोई'। दोनों ही प्रोजेक्ट्स में उनके काम की खूब सराहना हो रही है। फातिमा की ये कहानी साबित करती है कि अगर आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार हैं, तो रिजेक्शन और ब्रेक के बाद भी एक शानदार कमबैक किया जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग