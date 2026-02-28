पैरालंपिक चैंपियन पर शाहरुख खान का कमेंट हुआ वायरल, बोले- मुझे भी हिम्मत वाला इंजेक्शन…

एक तरफ जहां शाहरुख अपने शानदार बयानों से दिल जीत रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर भी उनके नए धमाके की तैयारी पूरी है। शाहरुख इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'किंग' को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। कुछ समय पहले फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसने फैंस की उत्सुकता सातवें आसमान पर पहुंचा दी है।



फिल्म 'किंग' की रिलीज डेट का खुलासा भी हो चुका है। यह फिल्म इसी साल 24 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें शाहरुख अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। उनके अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन भी अहम भूमिकाओं में हैं।

