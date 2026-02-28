28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव ने उठाया ये कदम, खुद वीडियो शेयर कर दी जानकारी

Rajpal Yadav YouTube Channel: राजपाल यादव ने जेल से बाहर आने के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया है। जिसका नाम और उसका मतलब उन्होंने वीडियो शेयर कर बताया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 28, 2026

Rajpal Yadav YouTube Channel

राजपाल यादव ने शुरू किया यूट्यूब चैनल

Rajpal Yadav YouTube Channel: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव के लिए पिछला कुछ समय किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। 9 करोड़ के चेक बाउंस केस मामले में 13 दिन तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बिताने के बाद, अब वह एक बार फिर अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। जेल से बाहर आते ही राजपाल ने न सिर्फ फिल्मों में वापसी की है, बल्कि कहा जा रहा है कि जो कदम उन्होंने उठाया है उससे उन्हें पैसा कमाने में मदद मिल सकती है।

राजपाल यादव ने खोला अपना यूट्यूब चैनल (Rajpal Yadav YouTube Channel)

राजपाल यादव ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर करते हुए अपने नए सफर का ऐलान किया है। उन्होंने अपना खुद का आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिसका नाम 'राजपाल नौरंग यादव' रखा गया है। उन्होंने बताया कि वे पिछले काफी समय से इस नई पारी की तैयारी कर रहे थे। अपने इस चैनल के जरिए वे अब सीधे अपने फैंस से जुड़ेंगे। उन्होंने अपने चैनल का एक दिलचस्प मिशन भी बताया- "बूढ़े हों या नौजवान, सबको मनोरंजन मिले एक समान।" राजपाल ने फैंस से गुजारिश की है कि इस मुश्किल वक्त में उनका प्यार और सपोर्ट उनके लिए बहुत जरूरी है।

10 अप्रैल को रिलीज होगी राजपाल यादव की फिल्म (Rajpal Yadav New Movie Release In April)

फिल्मों की बात करें तो राजपाल यादव की मोस्ट अवेटेड हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत-बंगला’ 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। हाल ही में इस फिल्म का पोस्टर और पहला गाना रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। राजपाल के फैंस उन्हें फिर से पर्दे पर उसी पुराने अंदाज में देखने के लिए बेताब हैं। जेल से वापसी के बाद अपनी वैनिटी वैन से काम पर लौटने का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया, जो उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहे।

कर्ज के दलदल से निकालने में सोनू सूद का बड़ा हाथ (Rajpal Yadav Instagram)

आपको बता दें कि राजपाल यादव ने अपनी एक फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए 9 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद वे कानूनी पचड़ों में फंस गए और उन्हें जेल जाना पड़ा। उनकी इस मुश्किल घड़ी में 'मसीहा' बनकर उभरे एक्टर सोनू सूद। सोनू सूद ने राजपाल को कर्ज से उबारने और जेल से बाहर निकालने के लिए एक मुहिम शुरू की।

इसके बाद बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने राजपाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और एक बड़ी राशि दान की, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो सका। फिलहाल, राजपाल यादव अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या उनका यूट्यूब चैनल और आने वाली फिल्में उन्हें फिर से वही पुराना स्टारडम दिला पाती हैं या नहीं।

ये भी पढ़ें

औरंगजेब की कब्र पर शौचालय से लेकर हिंदुस्तान हमारे बाप का था… मनोज मुंतशिर के ये हैं 5 विवादित बयान
बॉलीवुड
Manoj Muntashir 5 Big Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Feb 2026 02:45 pm

Published on:

28 Feb 2026 02:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव ने उठाया ये कदम, खुद वीडियो शेयर कर दी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

100 में से 1 चुनी गई ये हीरोइन, इस रोल के लिए बढ़ाया 15 किलो वजन, अब 11 साल बाद देख चौंक जाएंगे

100 में से 1 चुनी गई ये हीरोइन, इस रोल के लिए बढ़ाया 15 किलो वजन, अब 11 साल बाद देख चौंक जाएंगे
बॉलीवुड

फिर चला राधे मोहन का जादू, जानिए री-रिलीज के पहले दिन ‘तेरे नाम’ ने की कितनी कमाई

Tere Naam Movie Re-release
बॉलीवुड

तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद, राजपाल यादव बने पंडित, वीडियो वायरल

Rajpal Yadav
बॉलीवुड

हमारा स्लीप डिवॉर्स हो गया है… अर्चना पूरन सिंह ने पति परमीत के साथ अलग रहने को लेकर किया खुलासा

Archana Puran Singh big revealed Sleep Divorce with husband parmeet sethi
बॉलीवुड

मार्च में 1 नहीं, 2 नहीं… पूरे 8 होंगे धमाके! ‘धुरंधर 2’ से ‘टॉक्सिक’ तक इन बड़ी फिल्मों की होगी भिड़ंत

March 2026 Theatre Release
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.