जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव ने उठाया ये कदम, खुद वीडियो शेयर कर दी जानकारी

राजपाल यादव ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर करते हुए अपने नए सफर का ऐलान किया है। उन्होंने अपना खुद का आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिसका नाम 'राजपाल नौरंग यादव' रखा गया है। उन्होंने बताया कि वे पिछले काफी समय से इस नई पारी की तैयारी कर रहे थे। अपने इस चैनल के जरिए वे अब सीधे अपने फैंस से जुड़ेंगे। उन्होंने अपने चैनल का एक दिलचस्प मिशन भी बताया- "बूढ़े हों या नौजवान, सबको मनोरंजन मिले एक समान।" राजपाल ने फैंस से गुजारिश की है कि इस मुश्किल वक्त में उनका प्यार और सपोर्ट उनके लिए बहुत जरूरी है।