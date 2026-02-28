फिर चला राधे मोहन का जादू, जानिए री-रिलीज के पहले दिन ‘तेरे नाम’ ने की कितनी कमाई

पिछले साल 'सनम तेरी कसम' दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 34 करोड़ रुपये की कमाई कर सबको हैरान कर दिया था। किसी भी फिल्म की री-रिलीज को देखते हुए सनम तेरी कसम का ये कलेक्शन अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड रहा क्योंकि फिल्म पहले ही ओटीटी और टीवी के जरिए दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हो चुकी थी। इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि सही समय और जबरदस्त फैन फॉलोइंग के दम पर पुरानी फिल्में भी दोबारा कमाल कर सकती हैं।