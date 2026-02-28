‘सानिया मिर्जा’ के बाद इस खूबसूरत मॉडल से निकाह करेंगे क्रिकेटर शोएब मलिक! चौथी बार कहेंगे ‘कबूल है’

Shoaib Malik planning his fourth marriage: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक की प्राइवेट लाइफ फिर से चर्चा में है। हाल ही में सोशल मीडिया पर ये अफवाह उड़ी है कि वो जल्द ही टीवी एक्ट्रेस वनीजा सत्तार से शादी कर सकते हैं। तो कुछ खबरों के मुताबिक 27 फरवरी 2026 को उनके निकाह की तारीख भी दी गई है, लेकिन खुद शोएब और वनीजा ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है।