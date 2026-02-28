‘द केरल स्टोरी 2’ विवादों पर बोले सुमित गहलावत, ‘इसे गंभीर मुद्दा न बनाएं, हम एक धर्मनिरपेक्ष…

इसके आगे उन्होंने कहा कि आजकल लोग ट्रेंड को बहुत आसानी से फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सुपरहिट फिल्म 'तेरे नाम' में सलमान खान के हेयरस्टाइल का क्रेज था। वहीं, सुमित ने सवाल उठाया कि सिर्फ दो घंटे के एक्सपीरियंस से वेल्यूज का इतना कमजोर हो जाना कितना नाजुक है। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि अगर किसी बच्चे को घर या स्कूल में मिलने वाले संस्कारों पर दो घंटे की फिल्म का असर पड़ राह है, तो समस्या कहीं और है; शायद वो सिर्फ अपनी मनमानी करने का बहाना ढूंढ रहे थे।" एक्टर ने सलाह देते हुए ये भी कहा कि 'संस्कार' और शिक्षा की नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह किसी भी काल्पनिक कहानी का उसको हिला ना पाए, चाहे वो कितनी भी सशक्त क्यों न हो।