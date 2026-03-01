कैसे शूट हुआ था PK का न्यूड रेडियो सीन? सेट पर आने से पहले ऐसी थी आमिर खान की हालत

साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के लिए आमिर खान कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में गए थे। शो में मस्ती मजाक के बीच आमिर खान ने राजकुमार हिरानी निर्देशित फिल्म पीके के मशहूर रेडियो सीन के बारे में बात की। अगर आपने वो सीन नहीं देखा है, तो बता दें कि इस सीन में आमिर का किरदार न्यूड है और अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढकने के लिए सिर्फ एक रेडियो का इस्तेमाल करता है। आमिर ने बताया कि निर्देशक राजकुमार हिरानी ने उन्हें बताया था कि इस सीन के लिए उन्हें एक खास तरह के शॉर्ट्स दिए जाएंगे। उन्होंने याद करते हुए कहा, “शूटिंग के दिन मैंने वो शॉर्ट्स पहने। मैं रेडियो लेकर आया। राजू ने सेट पर फोन इस्तेमाल न करने को कहा था। उन्होंने सबका फोन छुपा दिया था। मुझे उस सीन में दौड़ना था। जब तक मैं चल रहा था, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब दौड़ना पड़ता था… दौड़ते समय शॉर्ट्स टेप से चिपके होने के कारण उतर जाते थे।”