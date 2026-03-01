28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

कैसे शूट हुआ था PK का न्यूड रेडियो सीन? सेट पर आने से पहले ऐसी थी आमिर खान की हालत

Aamir Khan PK Radio Scene: साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'PK' में आमिर खान का एक सीन था जब एलियन बनकर वो पहली बार धरती पर उतरते हैं वो भी बिना कपड़ों में। कैसे ये सीन शूट हुआ था, इस पर आमिर खान ने की थी बात और बताया था रोचक किस्सा आइये जानते है इस सीन की शूटिंग के दौरान कैसा था सेट का माहौल।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Feb 28, 2026

Aamir Khan PK radio scene

आमिर खान ने बताया कैसे शूट हुआ था 'PK' का रेडियो सीन। (फोटो सोर्स: IMDb)

Aamir Khan PK Radio Scene: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपने करियर में एक से बढ़ कर एक सुपरहिट फिल्में दीं हैं। आमिर खान ने हमेशा अपनी जबरदस्त एक्टिंग से अपने फैंस और दर्शकों का मनोरंजन किया है। अपने फिल्मीं करियर में उन्होंने रोमांटिक किरदार से लेकर एक्शन और यहां तक कि महिला का किरदार। भी निभाया है। अगर बात की जाए आमिर खान के अलग-अलग किरदारों की तो उनका एक किरदार एलियन का था जो साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म पीके में आमिर ने निभाया था। आमिर के इस किरदार को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। आमिर के इस किरदार को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि एलियन के इस किरदार के लिए आमिर ने न्यूड सीन तक दिया था, जो उनके फैंस और चाहने वालों के लिए शॉकिंग था।

कैसे शूट हुआ था PK का न्यूड रेडियो सीन? (How Aamir Khan Shoot PK Radio Scene)

द ग्रेट इंडियन कपिल शो में आमिर खान ने फिल्म पीके के इस न्यूड सीन की शूटिंग के बारे में बात की थी और बताया था कि कैसे उन्होंने रेगिस्तान में इस सीन को शूट किया था।

साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के लिए आमिर खान कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में गए थे। शो में मस्ती मजाक के बीच आमिर खान ने राजकुमार हिरानी निर्देशित फिल्म पीके के मशहूर रेडियो सीन के बारे में बात की। अगर आपने वो सीन नहीं देखा है, तो बता दें कि इस सीन में आमिर का किरदार न्यूड है और अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढकने के लिए सिर्फ एक रेडियो का इस्तेमाल करता है। आमिर ने बताया कि निर्देशक राजकुमार हिरानी ने उन्हें बताया था कि इस सीन के लिए उन्हें एक खास तरह के शॉर्ट्स दिए जाएंगे। उन्होंने याद करते हुए कहा, “शूटिंग के दिन मैंने वो शॉर्ट्स पहने। मैं रेडियो लेकर आया। राजू ने सेट पर फोन इस्तेमाल न करने को कहा था। उन्होंने सबका फोन छुपा दिया था। मुझे उस सीन में दौड़ना था। जब तक मैं चल रहा था, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब दौड़ना पड़ता था… दौड़ते समय शॉर्ट्स टेप से चिपके होने के कारण उतर जाते थे।”

परफेक्ट शॉट चाहते थे आमिर खान

आमिर खान ने आगे बताया, “उस शॉट में मुझे बहुत मुश्किल हुई। मुझे तेज दौड़ना था, लेकिन मैं दौड़ नहीं पा रहा था। एक-दो कोशिशों के बाद मैंने राजू से कहा, ‘हटा यार, इसे हटा देते हैं।’ मुझे एकदम परफेक्ट शॉट चाहिए था। इसलिए मैंने उसे एक तरफ फेंक दिया। मैंने सबको कैमरे के पीछे दूर जाने को कहा और मैं दौड़ पड़ा। मैं सोचता था कि सेट पर निर्वस्त्र चलना कितना अजीब होगा। हमें इसकी आदत नहीं है। किसी को भी इसकी आदत नहीं होगी। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता था कि मैं यह कैसे करूंगा। सब लोग देख रहे होंगे। मुझे बहुत शर्म आ रही थी।”

“कसम से, जब मैं सेट पर आया, तो मैं बस काम करना चाहता था, और मेरा शॉट खराब हो रहा था। इसलिए मैंने राजू से कहा, ‘ये सब छोटी-मोटी बातें हैं। अगर तुम मुझे न्यूड देख भी लो तो क्या बड़ी बात है? हमें शॉट लेना है।’ उस समय मुझे शर्म नहीं आई। मुझे खुद हैरानी हुई कि मैंने ऐसा किया,” आमिर खान ने आगे कहा।

लाल सिंह चड्ढा के बाद, पिछले साल 'सितारे जमीन पर' में आमिर खान नजर आए थे। जो 2007 में आई फिल्म 'तारे जमीन पर' का सीक्वल है। इस फिल्म में आमिर खान ने दिव्यांग बच्चों के स्पोर्ट्स कोच का किरदार निभाया था।

ये भी पढ़ें

‘द केरल स्टोरी 2’ विवादों पर बोले सुमित गहलावत, ‘इसे गंभीर मुद्दा न बनाएं, हम एक धर्मनिरपेक्ष…
बॉलीवुड
Sumit Gahlawat on The Kerala Story 2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आमिर खान

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

28 Feb 2026 07:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कैसे शूट हुआ था PK का न्यूड रेडियो सीन? सेट पर आने से पहले ऐसी थी आमिर खान की हालत

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

भगवा कपड़ों में बिना सिर वाले शख्स संग, मिस्टर खिलाड़ी का वीडियो देख लोगों ने पकड़ लिया माथा! वायरल

भगवा कपड़ों में बिना सिर वाले शख्स संग, मिस्टर खिलाड़ी का वीडियो देख लोगों ने पकड़ लिया माथा! हुआ वायरल
बॉलीवुड

‘द केरल स्टोरी 2’ विवादों पर बोले सुमित गहलावत, ‘इसे गंभीर मुद्दा न बनाएं, हम एक धर्मनिरपेक्ष…

Sumit Gahlawat on The Kerala Story 2
बॉलीवुड

‘सानिया मिर्जा’ के बाद इस खूबसूरत मॉडल से निकाह करेंगे क्रिकेटर शोएब मलिक! चौथी बार कहेंगे ‘कबूल है’

'सानिया मिर्जा' के बाद इस खूबसूरत मॉडल से निकाह करेंगे क्रिकेटर शोएब मलिक! चौथी बार कहेंगे 'कबूल है'
बॉलीवुड

पैरालंपिक चैंपियन पर शाहरुख खान का कमेंट हुआ वायरल, बोले- मुझे भी हिम्मत वाला इंजेक्शन…

paralympic champions Praised shahrukh khan said i want a injection of courage comment goes viral
बॉलीवुड

शादी के बाद साथ स्क्रीन शेयर करने को तैयार हुए रश्मिका और विजय, लुक पर छिड़ी बहस

शादी के बाद साथ स्क्रीन शेयर करने को तैयार हुए रश्मिका और विजय, लुक पर छिड़ी बहस
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.