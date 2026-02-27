27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

home_icon

बॉलीवुड

‘द केरल स्टोरी 2’ के मेकर्स को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को दी मंजूरी, जानें कब देगी दस्तक

The Kerala Story 2 Release Ban: 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज को लेकर कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 27, 2026

The Kerala Story 2 Release Ban

The Kerala Story 2 Release Ban (सोर्स- एक्स)

The Kerala Story 2 Release Ban: फिल्मों और विवादों का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन कई बार कानूनी लड़ाइयां किसी फिल्म की रिलीज को ही प्रभावित कर देती हैं। हाल ही में चर्चाओं में रही फिल्म 'द केरल स्टोरी गोज बियोंड' को लेकर ऐसा ही मामला सामने आया, जब केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर लगी अंतरिम रोक हटाकर निर्माताओं को बड़ी राहत दे दी। अब फिल्म के सिनेमाघरों में आने का रास्ता साफ हो चुका है, हालांकि मेकर्स ने अभी नई रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है।

कोर्ट के फैसले से बदला पूरा घटनाक्रम (The Kerala Story 2 Release Ban)

फिल्म को पहले 27 फरवरी को रिलीज किया जाना था, लेकिन रिलीज से ठीक एक दिन पहले अदालत के आदेश के बाद इसकी स्क्रीनिंग रोक दी गई थी। यह फैसला उस याचिका की सुनवाई के दौरान आया था जिसमें फिल्म को दिए गए सेंसर प्रमाणपत्र पर सवाल उठाए गए थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस फैसले की दोबारा समीक्षा की। जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस पी.वी. बालकृष्णन की पीठ ने पहले दिए गए आदेश को रद्द करते हुए कहा कि अंतरिम रोक जारी रखने का आधार पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज पर लगी बाधा समाप्त कर दी गई।

सेंसर सर्टिफिकेट बना विवाद की वजह (The Kerala Story 2 Release Ban)

याचिकाकर्ताओं ने फिल्म को दिए गए U/A सर्टिफिकेट पर आपत्ति जताई थी और आरोप लगाया था कि प्रमाणन प्रक्रिया तय दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन से भी स्पष्टीकरण मांगा था।

पहले एकल पीठ ने बोर्ड को आपत्तियों पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए अस्थायी रोक लगा दी थी, जिससे फिल्म की रिलीज टल गई। इसके बाद निर्माताओं ने तुरंत डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की।

शाम की विशेष सुनवाई बनी निर्णायक

मामले की तात्कालिकता को देखते हुए अदालत ने उसी शाम विशेष सुनवाई आयोजित की, जो करीब दो घंटे तक चली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और अगले दिन अपना फैसला सुनाते हुए फिल्म को रिलीज की अनुमति दे दी।

टीजर रिलीज के बाद ही शुरू हुआ विवाद

फिल्म का टीजर सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी बहस शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने इसे वास्तविक घटनाओं से प्रेरित कहानी बताया, जबकि अन्य वर्ग ने इसे एक खास विचारधारा को बढ़ावा देने वाली फिल्म करार दिया। यही विवाद आगे चलकर कानूनी चुनौती का कारण बना।

अब मेकर्स की घोषणा का इंतजार

कानूनी अड़चन दूर होने के बाद अब दर्शकों की नजर फिल्म निर्माताओं पर टिकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही नई रिलीज डेट का ऐलान किया जा सकता है। फिल्म पहले से ही चर्चा में रही है, ऐसे में इसकी रिलीज बॉक्स ऑफिस पर कैसी प्रतिक्रिया लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा।

फिलहाल, अदालत के फैसले ने ये साफ कर दिया है कि फिल्म अब सिनेमाघरों तक पहुंचने के लिए तैयार है और विवादों के बीच इसकी चर्चा और भी तेज हो चुकी है।

Updated on:

27 Feb 2026 05:20 pm

Published on:

27 Feb 2026 05:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘द केरल स्टोरी 2’ के मेकर्स को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को दी मंजूरी, जानें कब देगी दस्तक

