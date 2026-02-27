‘द केरल स्टोरी 2’ के मेकर्स को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को दी मंजूरी, जानें कब देगी दस्तक

The Kerala Story 2 Release Ban: फिल्मों और विवादों का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन कई बार कानूनी लड़ाइयां किसी फिल्म की रिलीज को ही प्रभावित कर देती हैं। हाल ही में चर्चाओं में रही फिल्म 'द केरल स्टोरी गोज बियोंड' को लेकर ऐसा ही मामला सामने आया, जब केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर लगी अंतरिम रोक हटाकर निर्माताओं को बड़ी राहत दे दी। अब फिल्म के सिनेमाघरों में आने का रास्ता साफ हो चुका है, हालांकि मेकर्स ने अभी नई रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है।