27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

बेबुनियाद आरोप…केजरीवाल को राहत मिलते ही स्वरा भास्कर का फूटा गुस्सा, बोलीं- सख्त कानून का इस्तेमाल…

Swara Bhaskar Reaction On Arvind Kejriwal Relief: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलते ही कानून पर बड़ा हमला बोला है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 27, 2026

Swara Bhaskar Reaction On Arvind Kejriwal Relief

Swara Bhaskar (सोर्स- एक्स)

Swara Bhaskar Reaction On Arvind Kejriwal Relief: दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का केंद्र बने शराब नीति मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी राय रखी, जिसने बहस को और तेज कर दिया।

कोर्ट के फैसले के बाद भावुक दिखे केजरीवाल (Swara Bhaskar Reaction On Arvind Kejriwal Relief)

अदालत के आदेश के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि ये मामला उनके खिलाफ रची गई बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा था। उनके मुताबिक अदालत का फैसला ये साबित करता है कि उन पर लगाए गए आरोप न्यायिक जांच में टिक नहीं पाए।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कथित साजिश में केंद्रीय भूमिका साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत सामने नहीं आए। इसी के साथ पूर्व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को भी राहत दी गई और उनके खिलाफ आपराधिक मंशा स्थापित नहीं होने की बात कही गई।

स्वरा भास्कर की सोशल मीडिया प्रतिक्रिया (Swara Bhaskar Reaction On Arvind Kejriwal Relief)

फैसले के तुरंत बाद स्वरा भास्कर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए भावुक दिखाई दे रहे थे। अभिनेत्री ने अपने पोस्ट में अदालत के निर्णय को महत्वपूर्ण बताते हुए लिखा कि यह फैसला उन नेताओं के लिए न्यायिक मान्यता जैसा है जिन्हें उन्होंने दिल्ली के बेहतर प्रशासकों में से एक माना।

इसके बाद एक अन्य पोस्ट में उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि असहमति रखने वालों को अक्सर कठोर कानूनों के तहत जेल भेजा जाना अब आम बात बनती जा रही है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर समर्थकों और आलोचकों के बीच नई बहस छेड़ दी।

क्या था पूरा मामला?

ये विवाद साल 2022 में शुरू हुआ था, जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर जांच शुरू की थी। आरोप लगाए गए थे कि नीति निर्माण के दौरान कुछ कारोबारी समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर आर्थिक लेन-देन हुआ। जांच एजेंसियों का दावा था कि नीति को प्रभावित करने के लिए बड़ी रकम का इस्तेमाल किया गया।

हालांकि अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोप न्यायिक कसौटी पर खरे नहीं उतर सके और कथित साजिश की थ्योरी ठोस आधार पर साबित नहीं हो सकी।

राजनीतिक और सामाजिक असर

इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे अपनी राजनीतिक और नैतिक जीत बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि लंबे समय तक चले विवाद ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अदालत के निर्णय ने स्थिति स्पष्ट कर दी।

वहीं विपक्षी दलों की ओर से अभी भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिससे यह साफ है कि मामला राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रहेगा।

सोशल मीडिया पर तेज हुई चर्चा

स्वरा भास्कर की टिप्पणी के बाद ये मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कुछ यूज़र्स ने अभिनेत्री के बयान का समर्थन किया, जबकि कई लोगों ने इसे राजनीतिक पक्षधरता बताया। कुल मिलाकर अदालत का फैसला न सिर्फ कानूनी दृष्टि से अहम माना जा रहा है, बल्कि ये आने वाले समय में राजनीतिक विमर्श को भी प्रभावित कर सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस निर्णय के बाद दिल्ली की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।

ये भी पढ़ें

अगर आप दूर नहीं जा सकते…ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फराह खान के पति शिरिष ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट
बॉलीवुड
Shirish Kunder Amazing Transformation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Feb 2026 04:36 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बेबुनियाद आरोप…केजरीवाल को राहत मिलते ही स्वरा भास्कर का फूटा गुस्सा, बोलीं- सख्त कानून का इस्तेमाल…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजपाल यादव ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर दिया बड़ा बयान, बोले- मैं चारों तरफ से पैसों से…

राजपाल यादव ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर दिया बड़ा बयान, बोले- मैं चारों तरफ से पैसों से...
बॉलीवुड

फिल्म ‘वाराणसी’ पर प्रियंका चोपड़ा ने किया खुलासा, बताया- करियर की सबसे बड़ी और चुनौतीपूर्ण फिल्म

Priyanka Chopra On Movie Varanasi
बॉलीवुड

औरंगजेब की कब्र पर शौचालय से लेकर हिंदुस्तान हमारे बाप का था… मनोज मुंतशिर के ये हैं 5 विवादित बयान

Manoj Muntashir 5 Big Controversy
बॉलीवुड

भाग्यश्री ने इंटीमेसी और बोल्डनेस पर दिया तीखा बयान, बोलीं- यही एक इकलौता जरिया…

Bhagyashree On Intimacy
बॉलीवुड

शादी के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर दिखे रश्मिका-विजय,पैप्स को दिए पोज

शादी के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर दिखे रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा पैप्स को दिए पोज
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.