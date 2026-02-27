27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अगर आप दूर नहीं जा सकते…ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फराह खान के पति शिरिष ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

Shirish Kunder Amazing Transformation: कोरियोग्राफर फराह खान के पति शिरीष कुंदर के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उन्होंने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। क्या कुछ कहा है शिरिष ने, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 27, 2026

Shirish Kunder Amazing Transformation

Shirish Kunder (सोर्स- एक्स)

Shirish Kunder Amazing Transformation: बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान के पति और फिल्ममेकर शिरीष कुंदर इन दिनों सोशल मीडिया पर अचानक चर्चा का केंद्र बन गए हैं। हाल ही में उनकी नई तस्वीरों ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी, जिसमें उनका बदला हुआ लुक देखकर फैंस हैरान रह गए। इसी बीच उन्होंने एक ऐसा क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसने लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ा दी।

नए लुक के साथ आया रहस्यमयी संदेश (Shirish Kunder Amazing Transformation)

शुक्रवार यानी 27 फरवरी को शिरीष कुंदर ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए एक गूढ़ कैप्शन लिखा- 'अगर आप किसी स्थिति से दूर नहीं जा सकते, तो आप बातचीत नहीं कर रहे बल्कि विनती कर रहे हैं।' इस एक लाइन ने सोशल मीडिया यूजर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये मैसेज किसके लिए है।

पोस्ट में शिरीष का आत्मविश्वास भरा अंदाज दिखाई दिया। कुछ तस्वीरों में वो फिट और एथलेटिक बॉडी के साथ नजर आए, जबकि कुछ फोटो में उनका स्टाइलिश सूट लुक देखने को मिला। एक तस्वीर में वो फ्लाइट में बैठे दिखाई दिए, जिससे उनकी अचानक बढ़ी ऑनलाइन सक्रियता को लेकर चर्चा और तेज हो गई।

AI बनाम रियल ट्रांसफॉर्मेशन पर बहस (Shirish Kunder Amazing Transformation)

शिरीष कुंदर के इस बदलाव को लेकर इंटरनेट पर अलग-अलग राय सामने आई। कई यूजर्स ने उनके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ की, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ये बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है।

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके नए लुक को इंस्पायरिंग बताया, जबकि कई यूजर्स ने ये भी पूछा कि तस्वीरें असली हैं या डिजिटल एडिटिंग का कमाल। उम्र को मात देने वाले इस लुक ने लोगों को हैरान जरूर किया, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी बढ़ा दी।

फिल्मी सेट से शुरू हुई प्रेम कहानी

फराह खान और शिरीष कुंदर की मुलाकात फिल्म 'मैं हूं ना' के दौरान हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन फराह खान ने किया था, जबकि शिरीष एडिटिंग टीम का हिस्सा थे। काम के दौरान शुरू हुई दोस्ती जल्द ही रिश्ते में बदल गई और साल 2004 में दोनों ने शादी कर ली।

दोनों के बीच उम्र का अंतर होने के बावजूद उनकी केमिस्ट्री हमेशा चर्चा में रही है। साल 2008 में इस कपल ने तीन बच्चों — एक बेटे और दो बेटियों का स्वागत किया, जिसके बाद से वो पारिवारिक जीवन और करियर के बीच संतुलन बनाते नजर आते हैं।

शिरीष कुंदर का वर्कफ्रंट

शिरीष कुंदर ने एडिटर और निर्देशक के रूप में इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म 'मिसेज सीरियल किलर' थी, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस, मनोज बाजपेयी और मोहित रैना मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी।

सोशल मीडिया पर बढ़ती दिलचस्पी

शिरीष कुंदर का ये नया अवतार सिर्फ एक फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि उनकी डिजिटल मौजूदगी का नया चैप्टर भी माना जा रहा है। रहस्यमयी कैप्शन और बदले हुए अंदाज ने ये साबित कर दिया है कि कभी-कभी एक पोस्ट भी इंटरनेट पर बड़ी चर्चा छेड़ सकती है।

ये भी पढ़ें

जब चाहे मां बन सकती हूं…सलमान खान की 41 साल की अभिनेत्री ने फ्रीज कराए एग्स, डेजी शाह बोलीं- शादी जरूरी नहीं
बॉलीवुड
Daisy Shah Eggs Freezing

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Feb 2026 02:30 pm

Published on:

27 Feb 2026 02:27 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अगर आप दूर नहीं जा सकते…ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फराह खान के पति शिरिष ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

भाग्यश्री ने इंटीमेसी और बोल्डनेस पर दिया तीखा बयान, बोलीं- यही एक इकलौता जरिया…

Bhagyashree On Intimacy
बॉलीवुड

शादी के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर दिखे रश्मिका-विजय,पैप्स को दिए पोज

शादी के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर दिखे रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा पैप्स को दिए पोज
बॉलीवुड

AI बर्बाद कर सकता है पूरी जनरेशन, फेमस एक्ट्रेस ने आखिर क्यों कही ये बड़ी बात, जानें

Dia Mirza big statement on AI Says Artificial intelligence can destroy an entire generation
बॉलीवुड

‘साइको सैयां’ में अश्लीलता की हदें पार, प्रोमो इवेंट में आखिर क्यों रो पड़ीं सुरभि चंदना, बीच में छोड़ा सेट

'साइको सैयां' प्रोमो इवेंट में रो पड़ीं सुरभि चंदना
बॉलीवुड

जब चाहे मां बन सकती हूं…सलमान खान की 41 साल की अभिनेत्री ने फ्रीज कराए एग्स, डेजी शाह बोलीं- शादी जरूरी नहीं

Daisy Shah Eggs Freezing
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.