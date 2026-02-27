AI बर्बाद कर सकता है पूरी जनरेशन, फेमस एक्ट्रेस ने आखिर क्यों कही ये बड़ी बात, जानें

दीया मिर्जा ने नवभारत टाइम्स से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने AI और पर्यावरण के बीच के एक ऐसे गहरे संबंध के बारे में बताया जिसे सुनकर लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने सवाल उठाया कि जहां एक तरफ हम टेक्नोलॉजी के हब बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह भूल रहे हैं कि इन बड़े AI सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। दीया ने कहा, "हमारा देश पहले ही पानी की किल्लत से जूझ रहा है। ऐसे में AI के बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स और सर्वर्स के लिए इतना पानी कहां से आएगा? अगर हम अपनी अगली पीढ़ी को साफ पानी और हवा नहीं दे सकते, तो हमें ऐसी तकनीक की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए।