शादी पर किए विवादित मजाक में घिरे विकी कौशल, बोले-हर समय परफेक्ट नहीं हो सकते!

इसके आगे उन्होंने कहा, "ऐसा कोई अभिनेता नहीं है जिसे शोहरत मिली हो और उसे उसका दूसरा पहलू न देखना पड़ा हो। मैंने सोच-समझकर यह फैसला किया था कि मुझे इस मुकाम पर पहुंचना है, और कायनात ने मेरी इस चाहत को पूरा किया है। अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं शोहरत को कैसे संभालता हूं। और अगर आलोचना क्रिएटिविटी से की गयी है, तो आप उससे कुछ सीख सकते हैं।" वहीं, विकी ने यह भी कहा कि लोग उनके कामों या बातों का क्या मतलब निकालते हैं, इस पर उनका कंट्रोल नहीं है, इसलिए लोगों की राय के बजाय अपनी निजी तरक्की पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।