‘शाहरुख खान को भी समझाओ’ CJP आंदोलन पर सलमान ने दिया बयान तो उठे SRK की चुप्पी पर सवाल

Salman Khan supports CJP student protest: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने देश की राजधानी में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जहां पूरा बॉलीवुड इसका समर्थन कर रहा है वहीं इस लिस्ट में सलमान खान का नाम भी शामिल हो गया है। देश में लगातार NEET विवाद और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांगों का मुद्दा गरमा रहा है इसी के बीच सलमान खान ने खुलकर छात्रों का साथ दिया है। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट किया है। वहीं अब सलमान के पोस्ट के बाद शाहरुख खान की चुप्पी पर लोग सवाल उठा रहे हैं।