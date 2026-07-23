‘शाहरुख खान को भी समझाओ’ CJP आंदोलन पर सलमान ने दिया बयान तो उठे SRK की चुप्पी पर सवाल

सलमान खान (Photo Source- event in Mumbai)
Salman Khan supports CJP student protest: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने देश की राजधानी में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जहां पूरा बॉलीवुड इसका समर्थन कर रहा है वहीं इस लिस्ट में सलमान खान का नाम भी शामिल हो गया है। देश में लगातार NEET विवाद और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांगों का मुद्दा गरमा रहा है इसी के बीच सलमान खान ने खुलकर छात्रों का साथ दिया है। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट किया है। वहीं अब सलमान के पोस्ट के बाद शाहरुख खान की चुप्पी पर लोग सवाल उठा रहे हैं।
सलमान खान ने बुधवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक भावुक और प्रेरणादायक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपना हक मांग रहे युवाओं की जमकर सराहना की और उन्हें "हिम्मतदार और बहादुर" भी करार दिया।
सलमान खान ने अपनी पोस्ट के साथ अपने स्कूल के दिनों की एक धुंधली पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था; बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता-पिता ने भी उनका साथ दिया है।
मैं उनके इस कदम की सच में सराहना करता हूं। उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपना भविष्य बनाने और एक बेहतर, शिक्षित भारत के निर्माण के लिए अपना उत्साह दिखाया है। यह आंदोलन या विरोध प्रदर्शन ही सही तरीका है, और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है। वह बहुत साहसी और बहादुर हैं। शिक्षा के लिए प्रेरित और उत्साहित यह पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी।
सलमान खान ने आगे लिखा, "यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है। इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इसका श्रेय केवल हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। यह सभी के लिए फायदेमंद स्थिति है। एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना है। जो लोग शिक्षित होना चाहते हैं, उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे।
शिक्षा ही अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और इसे हर साल और अधिक लोकप्रिय व आकर्षक बनना चाहिए, ताकि दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए भारत आएँ और भारत एक एजुकेशन हब बन जाए। सलमान खान ने अपनी बात समाप्त करते हुए एक दूरदर्शी विचार भी लिखा। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा को एक ऐसा 'फैशन ट्रेंड' बन जाना चाहिए कि विदेशों से भी छात्र पढ़ाई करने के लिए भारत आने को मजबूर हो जाएं।
सलमान खान के पोस्ट के बाद से सोशल मीडिया पर लोग खुशी से झूम रहे हैं कि उनके भाईजान छात्रों के सपोर्ट में हैं तो वहीं कई लोगों ने शाहरुख खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि शाहरुख खान कब पोस्ट करेंगे। जहां पूरा देश इस आंदोलन में साथ खड़ा है तो किंग खान चुप क्यों हैं। एक यूजर ने लिखा, "भाई शाहरुख खान को भी समझाओ।" तो दूसरे ने लिखा, "शाहरुख खान चुप क्यों है।" एक अन्य ने सलमान खान के पोस्ट पर प्यार जताते हुए लिखा, "भाई ने दिल जीत लिया।" एक और ने लिखा, "लव यू भाई आपसे यही उम्मीद थी।"
सलमान खान से पहले भी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे CJP के इस छात्र आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। ओमी वैद्य, जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह, सोनाक्षी सिन्हा, रत्ना पाठक शाह, अभय देओल, और रितेश देशमुख जैसी प्रमुख हस्तियों ने सार्वजनिक रूप से इस मूवमेंट का समर्थन किया है और पूरे देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अपील की है
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग