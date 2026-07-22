अर्चना पूरन सिंह ने शादी के लिए ‘हां’ करने से पहले रखी थी परमीत सेठी के सामने शर्त, आज भी करती हैं उसे फॉलो

Archana Puran Singh Parmeet Sethi: बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) अपनी कमाल की टाइमिंग और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह कपिल शर्मा शो और यूट्यब ब्लॉग में अपने परिवार को लेकर अक्सर कई राज खोलती नजर आती है। उन्होंने एक्टर परनीत सेठी से शादी की थी और हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी शादी, शुरुआती करियर और जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए हैं। अर्चना ने खुलासा किया कि पति परमीत सेठी के प्रपोजल पर उन्होंने एक खास शर्त रखी थी, जिसे वह आज भी फॉलो करती हैं।