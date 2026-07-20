Archana Puran Singh On acting offers: टेलीविजन की दुनिया का एक जाना-माना नाम और अपनी बेबाक हंसी के लिए मशहूर अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) इन दिनों एक चौंकाने वाले खुलासे को लेकर सुर्खियों में हैं। 'द कपिल शर्मा शो' और 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' जैसे सुपरहिट कॉमेडी शोज में जज की कुर्सी संभालने वाली अर्चना ने फिल्म इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई से पर्दा उठाया है। जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरह टीवी शोज की वजह से उन्हें बड़े पर्दे पर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और पिछले 10 सालों से उनके पास एक भी दमदार एक्टिंग ऑफर नहीं आया है।