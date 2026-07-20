इस कड़े मुकाबले में निर्धारित 90 मिनट तक दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थीं। मैच के एक्स्ट्रा टाइम के 106वें मिनट में स्पेन के सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी फेरान टोरेस (Ferran Torres) ने एक जादुई गोल दागकर अपनी टीम को विश्व चैंपियन बना दिया और 1-0 से चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अर्जेंटीना के इस खिताबी शिकस्त के बाद मैदान पर लियोनेल मेसी के आंसू छलक पड़े, जिसने अमिताभ बच्चन को भी भावुक कर दिया। अपने ब्लॉग में मेसी की निराशा और दुख के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हुए बिग बी ने पोस्ट किया।