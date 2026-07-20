Sahiba Bali On Dating Arjun Kapoor: अभिनेता अर्जुन कपूर के साथ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में नजर आने के बाद अभिनेत्री और कंटेंट क्रिएटर साहिबा बाली अचानक सुर्खियों में आ गईं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं। इसके बाद इंटरनेट पर दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। हालांकि अब साहिबा बाली ने इन अफवाहों पर अपने अंदाज में प्रतिक्रिया देकर सभी चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है।