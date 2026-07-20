साहिबा बाली ने अर्जुन कपूर को डेट करने पर तोड़ी चुप्पी (फोटो सोर्स- Instagram/sahibabali)
Sahiba Bali On Dating Arjun Kapoor: अभिनेता अर्जुन कपूर के साथ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में नजर आने के बाद अभिनेत्री और कंटेंट क्रिएटर साहिबा बाली अचानक सुर्खियों में आ गईं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं। इसके बाद इंटरनेट पर दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। हालांकि अब साहिबा बाली ने इन अफवाहों पर अपने अंदाज में प्रतिक्रिया देकर सभी चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है।
लॉर्ड्स स्टेडियम में बॉलीवुड के कई सितारे मैच देखने पहुंचे थे। इसी दौरान अर्जुन कपूर और साहिबा बाली को एक साथ कैमरे में कैद किया गया। तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। देखते ही देखते यह चर्चा वायरल हो गई और दोनों के रिश्ते को लेकर लगातार पोस्ट शेयर किए जाने लगे।
इन अफवाहों के बीच साहिबा बाली ने किसी औपचारिक बयान की बजाय हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब देना बेहतर समझा। उन्होंने स्टेडियम में अर्जुन कपूर के साथ अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करते हुए लिखा, 'हर चीज पर विश्वास मत करो' यानी हर बात पर भरोसा मत कीजिए। इस एक लाइन के जरिए उन्होंने साफ संकेत दिया कि सोशल मीडिया पर चल रही डेटिंग की चर्चाएं सच नहीं हैं।
साहिबा के इस अंदाज को उनके प्रशंसकों ने भी पसंद किया। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने बिना विवाद बढ़ाए बेहद समझदारी और ह्यूमर के साथ पूरे मामले को संभाल लिया।
सिर्फ डेटिंग की अफवाहें ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर एक और मजेदार घटना भी सामने आई। कुछ यूजर्स ने वायरल तस्वीरों में साहिबा बाली को अनुष्का शर्मा समझ लिया। जब ये पोस्ट उनके सामने पहुंची तो उन्होंने नाराज होने की बजाय उसी पर मजेदार अंदाज में प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने इस गलती को भी हंसी-मजाक में लिया और सोशल मीडिया पर इसे एक और वायरल भ्रम बताते हुए शेयर किया। उनके इस जवाब ने फैंस को खूब हंसाया और लोगों ने उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ की।
भारत और इंग्लैंड के बीच निर्णायक वनडे मुकाबला देखने के लिए कई फिल्मी हस्तियां लॉर्ड्स स्टेडियम पहुंची थीं। अर्जुन कपूर और साहिबा बाली के अलावा अक्षय कुमार, कृति सेनन, सैफ अली खान, तैमूर अली खान, महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी भी स्टेडियम में मौजूद थे। हालांकि मैदान के बाहर सबसे ज्यादा चर्चा अर्जुन कपूर और साहिबा बाली की तस्वीरों की रही।
साहिबा बाली ने अपने करियर की शुरुआत 2018 में फिल्म 'लैला मजनू' से की थी। इसके बाद वह 'बार्ड ऑफ ब्लड' और 'तनाव' जैसी परियोजनाओं में नजर आईं। अभिनय के साथ-साथ उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है।
पढ़ाई पूरी करने के बाद साहिबा ने जोमैटो में मार्केटिंग प्रोफेशनल के तौर पर काम किया। वहां उन्होंने ब्रांड कैंपेन, कंटेंट स्ट्रैटेजी, एंटरटेनमेंट पार्टनरशिप और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े कई प्रोजेक्ट संभाले। इसके अलावा वह जोमैटो के यूट्यूब कंटेंट की लोकप्रिय होस्ट भी रहीं।
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