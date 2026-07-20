आयुष शर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी ट्रोलिंग पर बात की। उन्होंने कहा कि इन बातों को मज़ाकिया अंदाज़ में लेना सीख लिया है। उन्होंने बताया, "शुरुआत में जब लोग अर्पिता से शादी करने के मेरे इरादों पर कमेंट करते थे, तो मुझे बहुत दुख होता था। लेकिन इतने सालों में अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी शादी को 11 साल हो चुके हैं, हमारा एक 10 साल का बेटा है और 6 साल की बेटी है। इन 11 सालों में मैंने सिर्फ तीन ही फिल्में की हैं, और उनमें से एक भी ब्लॉकबस्टर हिट नहीं रही। ऐसे में यह साफ है कि मेरे करियर और मेरे परिवार के बीच कोई व्यावहारिक कनेक्शन नहीं है।"