“छात्रों का दर्द सही, पर देशद्रोहियों के साथ खड़ा नहीं हो सकता” मनोज मुंतशिर का तीखा बयान, बोले- नहीं जाऊंगा जंतर-मंतर

Manoj Muntashir NEET paper leak statement: देश भर में इस समय NEET पेपर लीक को लेकर हंगामा मचा हुआ। पुलिस कार्रवाई कर रही है और देश का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। ऐसे में प्रसिद्ध गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) ने ऐसा बयान दिया है जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा छात्रों की माँगों और उनकी चिंताओं का समर्थन करते है, लेकिन दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों में शामिल नहीं होंगे। उनका आरोप है कि इस छात्र आंदोलन पर कुछ देशविरोधी और असमाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है।