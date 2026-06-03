डॉन 3 कंट्रोवर्सी में नया ट्विस्ट! FWICE के सवाल पर अशोक पंडित ने राम गोपाल वर्मा को दिया खुला चैलेंज

अब राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर FWICE की भूमिका और अधिकारों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने रणवीर सिंह के खिलाफ जारी किए गए नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव की आलोचना करते हुए कहा था कि ऐसे मामलों का फैसला कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। राम गोपाल वर्मा ने ये भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में स्टार्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बड़े सितारे ही रोजगार और कारोबार का बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं।