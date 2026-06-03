क्या गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी करने वाले हैं Aamir Khan? सोशल मीडिया पर चर्चा हुई तेज

आमिर खान ने पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर पहली बार गौरी स्प्रैट को सार्वजनिक रूप से मीडिया से मिलवाया था। इसके बाद उन्होंने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए बताया था कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं। आमिर ने ये भी कहा था कि उन्होंने अपने रिश्ते को करीब डेढ़ साल तक मीडिया की नजरों से दूर रखा। बता दें, गौरी स्प्रैट मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली हैं। उन्होंने फैशन और स्टाइलिंग के क्षेत्र में पढ़ाई की है और फिलहाल वो मुंबई में अपना खुद का बिजनेस संभाल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गौरी एक बच्चे की मां भी हैं। पिछले कुछ समय में उन्हें कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में आमिर खान के साथ देखा गया है।