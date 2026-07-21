‘देश के लिए कौन लड़ेगा?’ जिमी शेरगिल का युवाओं पर फूटा गुस्सा, बोले- सब सिर्फ रील्स बनाएंगे

जिमी शेरगिल ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए भावुक नजर आए और तीखे लहजे में एक्टर ने कहा, "आज की डेट में आप जितने भी बच्चों से मिलिए, हमारे जमाने में अगर आप पूछेंगे- मैं हमेशा बोलता हूं- सार्वजनिक स्कूलों (पब्लिक स्कूल) से आने वाले 99.99% बच्चे सशस्त्र बलों (आर्म्ड फोर्सेज) में शामिल होना चाहते थे। मेरे खुद के 90% से ज्यादा मार्क्स थे, फिर भी मैं कट-ऑफ के अंदर नहीं आ पाया था। हमने भी देश सेवा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इतना कड़ा कॉम्पिटिशन था कि हम क्वालीफाई नहीं कर पाए।"