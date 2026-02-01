विवाद के बाद करियर ठप होने पर छलका रणवीर अल्लाहबादिया का दर्द, फराह खान से बोले- मैं भगवान से कहता था…

फराह खान ने 2024 में अपने कुकिंग व्लॉग्स शुरू किए थे, जो दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए क्योंकि उनमें दिलीप नाम के उनके कुक के साथ मजेदार बातचीत और हास्य भरे पल होते हैं। हर एपिसोड में वो सेलेब्स के घरों का दौरा करती हैं, नए डिश सीखती हैं और अपने दर्शकों को शानदार घरों की झलक दिखाती हैं। फराह ने पहले ये भी माना है कि उन्होंने यूट्यूब से अब तक जितना कमाया है, वो कभी फिल्में बनाकर नहीं कमाया था।