‘पैसे तो हर कोई कमाता है’, बॉलीवुड में दशकों तक मां के रोल करने पर अभिनेत्री फरीदा जलाल ने कही ये बात

नवभारत टाइम्स से बातचीत करते हुए फरीदा जलाल ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद किया है। साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री में टाइपकास्ट होने को लेकर अपनी राय साझा की है। उन्होंने बताया कि खुद के लिए एक लिमिट उन्होंने सेट की हुई थी जिसे उन्होंने कभी नहीं लांघा। उन्होंने कहा कि अपने किरदारों से उन्होंने हमेशा सम्मान और इज्जत कमाई है। साथ ही उनका ये भी कहना रहा कि पैसे तो हर कोई कमा लेता है, कोई अच्छे रास्ते चुनता है तो कोई बुरे रास्तों पर चल पड़ता है लेकिन उन्होंने हमेशा मर्यादा को चुना है।